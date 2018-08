SUVEKS TÖÖLE | Grete-Maarja: Kuidas algust teha millegagi, mis algselt näib justkui võimatu

Noorte LABis me siis viiekesi (õigemini kõik 35 SEB praktikanti) sellele küsimusele vastust otsimegi. Noorte LAB on osa SEB suvisest praktikaprogrammist, mille käigus praktikandid lahendavad ärilisi ülesandeid ning katsetavad idufirmalikku lähenemist teenuste arendamisele.

Lisaks sellele, et aega napib ning inimesed meeskonnas on täitsa uued, teeb ülesande veelgi keerulisemaks asjaolu, et keegi meist viiest ei ole varasemalt kokku puutunud antud valdkonnaga: mobiiliäpi funktsiooni disainimisega.

Kuidas siis algust teha millegagi, mis algselt näib justkui võimatu?

Viimase nelja nädala kogemuse põhjal võib öelda, et üheks edu valemiks on hoiak, et me päriselt ei teagi midagi. Ehk esimesed kaks nädalat möödus suuresti meil kõigil tiimist lugedes, kuidas sarnast funktsiooni välja töötada ning koostasime turuanalüüsi.

Edasi töötasime algse idee kallal, mida tutvustasime jooksvalt SEB valdkonna spetsialistidele ning siis viisime läbi umbes 420 minuti jagu intervjuusid potentsiaalsete teenuse kasutajatega, et saada võimalikult palju kliendi tagasisidet. Selgus, et pidime päris palju oma mõtteid kohandama, et meie poolt disainitud teenus võiks anda võimalikult palju lisaväärtust tulevasele kasutajale.

Õnneks ei ole meid jäetud selle protsessi keskele üksi. Kõik teisipäevad on LABi päevad ehk terve päev on meil workshopid, kus käime läbi teenuse disaini protsesse ning saame ka oma tiimi tegemistele tagasisidet. Lisaks on kõikidele meeskondadele määratud eraldi mentorid, kellega iga nädalaselt väljaspool LABi kokku saame ning oma protsessi tulemusi arutame.