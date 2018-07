SUVEKS TÖÖLE | Grete-Maarja: Kui pea on tööst pulki täis ning tahaks vaimu puhata

Grete-Maarja puhkab vaimu muuseumis Foto: erakogu

Kell on kohe 1 päeval ning tänasesse hommikusse on mahtunud eelmise nädala statistika aruannete koostamine, paar väiksemat ehmatuse hetke, et kas saatsin kolleegidele ikka õige info, ühe videoprojekti muudatuste ettepanekute tegemine, järgmise videoprojekti sisu planeerimine ja üks maitsev lõunasöök.