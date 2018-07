SUVEKS TÖÖLE | Grete-Maarja: Hoolimata täiskohaga tööst, on vaba aega rohkem, kui kooliaasta sees

Räägitakse, et optimistide minut on seitsme sekundi võrra pikem kui pessimistide minut.

Et oma päeva esimese kohvi joon alles tööle jõudes, siis see tõik veelgi süvendab asjaolu, et hommikul jooksen (täitsa sõna otseses mõttes) viimasel minutil uksest välja. Tihti ka viis minutit pärast kõige viimase minuti kukkumist. Kuid õnneks maja peal keegi väga ei harrasta kella üheksaseid koosolekuid, nii et mõni minut hommikul siia või sinna pole midagi väga hullu: peaasi, et oma ülesannetega õigeks ajaks valmis jõuan.

Tööpäevad SEBs mööduvad märkamatult, sest kogu aeg on nimekiri ülesannetega ees ning kalender koosolekuid täis. Õhtused kojuminekud sõltuvadki tööpäeva intensiivsusest: mõnel päeval olen üks esimesi, kes oma sammud kodu poole suunab ning teisel päeval olen üks viimaseid kontoris.

Hoolimata sellest, et olen täiskohaga tööl, on mul hetkel rohkem vaba aega, kui kooliaasta sees. Et ka kõik minu lähedased sõbrad on samuti väga tegusad noored, siis ei ole kahjuks suvi parandanud meie kokku saamiste tihedust. Isegi samal kontinendil viibimine on tihti küsimärgi all.

Ma arvan, et ma olen keskmisest inimesest natukene halvem puhkaja ning mulle meeldib sättida oma elu nii, et kogu aeg oleks miskit toimumas ning mõtestatult seada oma samme isikliku kasvu suunas. Ehk siis oma suve näengi võimalusena õppida midagi uut ning väga ei tunne puudust rannas lebotamisest.