SUVEKS TÖÖLE | Gertie: "Õnnestus mul ainult uksest sisse astuda ja tere hõisata, kui juba tõmmati küsimustega rajalt maha"

Gertie väike fotosessioon Koidu Konsumis Foto: erakogu

Tänases Koidu kollektiivis on 12 omanäolist ja igati vahvat töötajat, kellest viis on lausa 30-aastase tööstaažiga kaubanduses. Poe juhatajaks on Zanna ja tema asetäitjaks Taimi, kes koos moodustavad dünaamilise duo oma energilisusega. Ajutiselt (kuni juuli lõpuni) olen seltskonnas mina see nooruke, ent tegelikult on kollektiivis kõige noorem Kadri. Kadri on väga särtsakas ja söakas neiu.