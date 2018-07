SUVEKS TÖÖLE | Gerite: "Head abimehed selliste ilmadega on veepudel külma veega, ventilatsioon ja kõik külmkapid, mis poes olemas on"

Ma pole kohe üldse mitte praeguste ilmadega rahul. Nagu ikka, küll on liiga külm ja vihmane, siis jälle liiga palav ja tuult pole.

Tegelikult on lihtsalt sellise palavusega raske kuidagi funktsioneerida, sest ka poes sees viibides on väga palav ja laos või puhkeruumis hingamiseks õhku nagu üldse ei jätkuks. Ent head abimehed selliste ilmadega on veepudel külma veega, ventilatsioon ja kõik külmkapid, mis poes olemas on, sest nende läheduses (või näiteks piimakapis sees) saab ennast jahutamas käia.

Hästi raske on õhtuti koju minna, kui väljas on tapvalt palav ja tööl oli vähemalt jahedam. Üks päev viskasin nalja, et tööle ma jäängi, sest ega ei kisu sinna välja päikese kätte. Suvi pole minu aastaaeg.

Peale tööd ma lihtsalt puhkan ja magan ja tegelen aktiivselt täiskasvanuelus ellujäämisega. Kuna töö on suuresti füüsiline ja 12 tunniga jõuab maha marssida poes 7,8 km, siis vabadel päevadel olen võtnud lihtsalt aja maha. Graafik on üldiselt muidu väga hea ja aega endale jagub küllaga. Üks nädal on n-ö pikk nädal: esmaspäev, teisipäev, laupäev ja pühapäev tööl ja lühikesel nädalal olen tööl kolmapäev, neljapäev, reede. Isiklikult arvan, et kolm päeva järjest tööl olla on kurnavam ja nädal tundub ka kaks korda pikem kui muidu.