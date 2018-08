VIDEO | Ahjukana kolib grillile – valmista maitsev grillroog tervest kanast

Suvi veel kestab ja grillihooaeg samuti. Selleks, et saaksid sel suvel oma grillimise täiesti uuele tasemele viia, saad 12 saate jooksul Kamado Joe, Balti jaama turu ning Tere kaasabil õppida valmistama erinevaid grillroogasid. Näitame, kui lihtne on tegelikult suus sulavate roogade valmistamine, kui kasutada on hea tooraine, kindlad vahendid ja mõned lihtsad tarkused.

Kanaliha annab mitmeid võimalusi toiduvalmistamiseks – tiivad, fileed, koivad. Ometigi on võimalik ka terve kana korraga grillile pista. Mõnusa retseptina õpetame täna, kuidas valmistada "õllepurgi kana".

Vaata videost, kuidas see käib, ning millised on parimad nõuanded kana grillimiseks!

Vaja läheb:

kana

kanamaitseainesegu

tšillihelbeid

õunamoosi

salatikastet

maisitõlvikuid

Aseta kana suuremale alusele, millel saad seda maitsestada. Määri kana õliga kokku. Puista kanale spetsiaalset kanamaitseainesegu. Ära unusta kana ka kõhuõõnsusest maitsestada – see tagab, et kana maitsestub ühtlaselt. Jäta maitseainega kokku määritud kana umbes kaheks tunniks külmikusse seisma.

Kana grillimiseks kasuta selleks loodud spetsiaalset alust või siis miks mitte mõnda tavalist purki, millesse kallatud õunasiidrit – see annab aurustudes mõnusalt maitset ning niiskust, et ära ei kuiva.

Lisa sütele väike tükk õunapuud – see annab kanale mõnusa suitsumaitse.

Tõsta kana koos alusega grillile ja küpseta seda 140–150 kraadi juures 1,5 tundi.

Grillil olevat kana pintselda vahepeal (grillimise jooksul 1–2 korda) õunamoosi, salatikastme ja tšillihelbeseguga.