Veeda unustamatu puhkus Ahvenamaal!

Ahvenamaa 6500 saart moodustavad ühe maailma kaunima saarestiku, mis kuulub autonoomse piirkonnana Soome koosseisu, kuid sealsed alalised elanikud räägivad emakeelena rootsi keelt.

Ahvenamaa pakub tõelist puhkust. Siit leiate eest kiirest elutempost puutumata saareelanikud, ammuseid aegu meenutavad uhked kivikirikud ja päikeseloojangud mere kaldal. Eriliselt võib rahulikku ja idüllilist Ahvenamaad soovitada just seenioritele. Läänemere sõbralikem laevafirma Viking Line on teinud kõik selleks, et Ahvenamaale reisimine võimalikult lihtne ja mugav oleks.

Kui pelgate internetis broneeringute tegemist ja omal käel reisi planeerimist, tasub pöörduda alati Viking Line’i abivalmi meeskonna poole, kes jagab soovitusi nii laevapiletite broneerimisel kui ka majutuse ning meelepäraste tegevuste leidmisel.

Viking Line

Avastamisrõõmu mitmeks päevaks

Ahvenamaale saab Viking Line’i laevadega nii Helsingist, Turust kui ka Stockholmist ja sinna tasub kindlasti jääda mitmeks päevaks. Ahvenamaa muudavad ainulaadseks selle puutumatu saarestik ja kaunilt siledaks lihvitud rannakaljud, millele annab punase värvi rabakivigraniit. Viimast kasutatakse kohapeal ka teekattena. Ahvenamaa külavaheteed on hästi hooldatud ja täis meeldivaid üllatusi. Siin leiab erineva raskusastmega matkaradu, mida on mõnus läbida jalgratastel. Tasub mainida, et Ahvenamaal on maist augustini enim päikesepaistelisi päevi Põhjamaades!

Ahvenamaa väike ja roheline pealinn Mariehamn on saanud aastatega turistide magnetiks. Kõik on vaid jalutuskäigu kaugusel, isegi ujumisrand. Siin on hulgaliselt mõnusaid väikeseid poekesi, kohvikuid ja restorane.

Viking Line

Majutus tasub broneerida varakult

Muidu nii rahulikul Ahvenamaal täituvad suvisel kõrghooajal majutuspaigad kiiresti. Seega tuleks meelepärane majutuskoht aegsasti broneerida.

Viking Line’i kaudu on võimalik valida 161 ööbimispaiga vahel ning seda vastavalt igale maitsele ja rahakotile – moodne hotell Mariehamnis, kodune bed&breakfast, looduslähedane kämping või hoopiski eraldatud puhkemajake rannas.

Majutusasutusi võib mõistagi ka kombineerida, veetes poole puhkusest pealinnas ning teise väikeses suvemajakeses mere ääres ujudes ja kalastades.

Viking Line

Elu parim kalasaak

Ahvenamaa loodus pakub seiklust nii maal kui merel. Kui otsustate minna kala püüdma, saate Ahvenamaalt kindlasti ühe oma elu parima saagi. Ahvenamaa pakub mitmekülgseid kalastamisvõimalusi. Rohked lahesopid võimaldavad leida igaühel oma lemmikpaiga. Ahvenamaa vetes leidub meriforelli, koha, siiga, ahvenat ja lõhet, aga ennekõike on saareriik tuntud haugipüügi paradiisina.

Esimest korda Ahvenamaale tulles usaldage end kohaliku kalastusgiidi hoolde. Isegi, kui olete juba kogenud kalamees, tasub kuulata kohalike nõuandeid, kes teavad ikka täpsemalt, kus kala kõige paremini näkkab. Lisaks hoolitsevad giidid ka teie varustuse, kalastuslubade ja toidupauna eest ning navigeerivad paadi oskuslikult läbi madalate lahesoppide – teie hooleks jääb vaid kalapüügi nautimine! Selliseid kalastuspakette müüakse ainult koos Viking Line’i laevapiletitega.

Viking Line

3 kohta, mida Ahvenamaal külastada tasub:

Bomarsundi kindlus – suurim Ahvenamaale ehitatud sõjaline objekt. Kindluse jalamilt avaneb kirjeldamatu vaade lahesoppidele ja väikestest saartest koosnevale vesisele saarestikule.

– suurim Ahvenamaale ehitatud sõjaline objekt. Kindluse jalamilt avaneb kirjeldamatu vaade lahesoppidele ja väikestest saartest koosnevale vesisele saarestikule. Jan Karlsgåreni vabaõhumuuseum – lossi kõrval asub Jan Karlsgårdeni vabaõhumuuseum, kus võib näha, milline oli 19. sajandi Ahvenamaa talu. Tegemist ei ole algupärase talukohaga, küll on aga ehtsad kõik hooned, mis on sinna Ahvenamaa eri paigust kokku toodud. Hoonete vahel on aasta ringi püsti värvikirevate kroonidega meiupuu ehk jaanisammas. Ahvenamaal jaaniõhtul lõket ei tehta, kombeks ongi püstitada selliseid sambaid – neid näeb pea igas Ahvenamaa külas.

– lossi kõrval asub Jan Karlsgårdeni vabaõhumuuseum, kus võib näha, milline oli 19. sajandi Ahvenamaa talu. Tegemist ei ole algupärase talukohaga, küll on aga ehtsad kõik hooned, mis on sinna Ahvenamaa eri paigust kokku toodud. Hoonete vahel on aasta ringi püsti värvikirevate kroonidega meiupuu ehk jaanisammas. Ahvenamaal jaaniõhtul lõket ei tehta, kombeks ongi püstitada selliseid sambaid – neid näeb pea igas Ahvenamaa külas. Kastelholmi loss – üks huvitavamaid vaatamisväärsusi Ahvenamaal, mis on ehitatud purjetamiseks sobiva lahe äärde, kuid siiski kaugemale peamistest laevateedest. Algselt oli loss igast küljest veega ümbritsetud ning lahe järsud kaldad pakkusid head looduslikku kaitset. Kuningas Gustav Vasale meeldis Kastelholm nii väga, et ta elas 1556. aastal ise paar kuud lossis. Lossi kõrgematest punktidest avaneb suurepärane vaade Ahvenamaa maastikule.

Viking Line

Viking Line

Valik Ahvenamaa suvesündmusi:

18.–22. juuli Ahvenamaa merepäevad

Viie päeva jooksul pakutakse Mariehamnis rohkelt merega seotud tegevusi ja uudistamist. Iga päev kannab erinevat nime: mereohutuse päev, käsitöö päev, rahvamuusika päev, merepäev ja lastepäev.

26.–28. juuli Viikingite turg

Skandinaavia suurim viikingite turg meelitab igal aastal kohale üle 10 000 külalise, kes saavad lisaks laadamelule osa viikingite muusikast, tantsudest ja lahinguetendustest. Laat peetakse Saltvikis, umbes 20 km kaugusel Mariehamnist.