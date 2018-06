Veeda kultuurne ja seiklusrohke päev Stockholmis!

Seda, et Viking Line’i laevad viivad reisija mugavalt ja kiiresti Tallinna südalinnast Helsingi südalinna, teavad paljud. Kui paljud on aga käinud Viking Line’iga ka Stockholmis? Järgnevalt toome teieni põhjused, miks tasub ka selline teekond ette võtta.

Lisaks sellele, et Viking Line’i laevad Tallinnast Helsingisse sõidavad, on võimalik Helsingist ja Turust edasi ka Ahvenamaale ning Stockholmi sõita, kusjuures, väljumisajad jätavad suurepärase võimaluse enne Helsingist väljumist ka seal veidi šopata või miks mitte isegi vaatamisväärsustega tutvuda. Selleks, et Helsingist ja Turust edasi Ahvenamaale ja Stockholmi sõita, tulevad mereteele appi seilama mitmed kaunid laevad, näiteks Gabriella, Mariella, Amorella ja Viking Grace.

Viking Line

5 põhjust, miks minna Viking Line’iga Stockholmi kruiisile

Rootsi on sõbralik riik, kus seiklemist jätkub nädalateks, kuid populaarsemaid kohti jõuab külastada ka ühe päeva jooksul.

Rootsi köök on tuntud oma maitsva delikatessivaliku (Smorgåsbord), Läänemere heeringa, hernesupi ja pannkookide poolest. Kõiki neid saab nautida ka laeva bufees.

Rootsi suudab oma suhteliselt suure pindala ning mitmekülgse ajaloo ja kultuuri tõttu elamusterohkeid üllatusi pakkuda ka siis, kui seal korduvalt käia.

Kuna Viking Line’i Stockholmi terminal asub vaid pooleteise kilomeetri kaugusel Stockholmi vanalinnast, saab kohvrid-kotid mugavalt kajutisse jätta ning kuue tunni jooksul jõuab kesklinnas asuvad vaatamisväärsused ja tuntumad kohad kenasti läbi käia — ühistransporti pole seejuures tegelikult üldse vaja kasutada!

Stockholmist tagasi Helsingisse väljub laev sama päeva õhtupoolikul kell 16.30 ning õhtune väljasõit skääridest on loomulikult väga ilus. Kell 22.50 teeb laev peatuse ka Ahvenamaal, mida on kaunis päikesetekilt jälgida. Laev saabub Helsingisse järgmisel hommikul kell 10, mis annab võimaluse kohe Helsingist Tallinna poole tagasi sõitma hakata.

Viking Line

Kaks pealinna ühe reisiga

Tallinnast Helsingisse viib Viking XPRS kahe ja poole tunniga. Edasine merereis Helsingist Stockholmi kestab kokku 15 tundi — teekond Helsingist algab õhtul kell 17.30 ja laev saabub Stockholmi järgmisel hommikul kell 10. See võimaldab nautida täiel rinnal kõiki laeval pakutavaid hüvesid – show-programmi, erinevaid toitlustuskohti ning loomulikult tasub külastada heade hindadega laevakauplusi.

Viking Line

Ka Stockholmis paikneb Viking Line’i terminal kesklinna piirkonnas ning kruiisireisijad saavad veeta Stockholmis kokku kuus tundi — mida selle aja jooksul siis ette võtta jõuab?

Viking Line

Kohad, mida Stockholmis kindlasti külastada

- Stockholmi linnapuhkusele minnes võib külastada mitmeid muuseume, kusjuures populaarsemad neist on tasuta ning pakuvad põnevust nii täiskasvanutele kui ka lastele. Kindlasti tasub külastada näiteks Ajaloomuuseumi, mis on Rootsi üks suuremaid ja populaarsemaid muuseume, kus muu hulgas saab vaadata maailma suurimat viikingiteemalist väljapanekut või külastada ainulaadset viikingiteemalist elamuskeskust Vikingaliv.

- Gamla Stan – Stockholmi imeline keskaegse arhitektuuri ja raekoja platsiga vanalinn, kus jagub avastamist nii kohvikute, pisikeste poekeste kui kirikute näol.

- Kuningaloss – Stockholmis viibides tasub vaatama minna kindlasti ka kuninglikke sõdureid, kes kuningalossi sissepääsude juures valvavad. Hea õnne korral avaneb võimalus näha ka pidulikku vahtkonnavahetust.

- Djurgården – Vasa muuseum, Skanseni vabaõhumuuseum, ABBA muuseum ja Gröna Lundi lõbustuspark on vaid mõned kohtadest, mida Djurgårdenile jõudes külastada võiks. Igale poole ei pruugi küll kuue tunni jooksul jõuda, kuid sellest valikust leiab igaüks endale midagi meelepärast.

- Drottninggatan ja Sergels Torg – Drottninggatan on n-ö Stockholmi peatänav, kus palju suveniiripoode ja butiike. Sellega on ühendatud ka Sergels Torg, kus suur hulk kaubamaju ja seiklemist kõigile ostlemishuvilistele.

Viking Line

Rohkem põnevaid kohti, mida Stockholmis külastada ja infot, kuidas kruiis Stockholmi võimalikult mugavaks ja meeldejäävaks kujundada, leiad SIIT.