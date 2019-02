Veebruaris saab hambad korda soodsamalt

Veebruar on hammaste kuu, mille käigus pakub Liisi võimalust kliinikutes üle Eesti soodsamalt hambaid parandada.

Hambaarstil käik võib olla väga kulukas ning ulatuslikum ravi kaasa tuua ootamatuid väljaminekuid. Sakala Hambaravi tegevjuhi Hendrik Kiige sõnul on seetõttu tavaline, et patsiendid lükkavad kartuses visiiti edasi, kuna ei tea, milliseks kujuneb ravi maksumus.

Kui viimasest hambaarsti külastusest on palju aega möödas, soovitab Kiige broneerida kõigepealt konsultatsiooni visiidi, mille käigus kaardistatakse suu olukord. Arst koostab raviplaani ning saab anda nõu, missuguseid protseduure teostada osadena. „Kui ravi on mahukas ja kestab mitu visiiti, on soovitatav koostada raviplaan koos eeldatava maksumusega, et patsient saaks oma kulutusi planeerida.“

Sakala Hambaravi klientidest kasutab praegu iga kümnes järelmaksu teenust, mis võimaldab ühekordset suurt väljaminekut leevendada. Tegevjuhi sõnul pole ühest vastust, missuguste teenuste jaoks läheb osade kaupa maksmist kõige rohkem vaja. Patsiendid kasutavad teenust väga erinevatel puhkudel – kõige tavalisemast täidiste panekust juureravi, breketite ja proteesitöödeni välja.

1000-eurone hambakillu ravi

Sakala Hambaravi tegevjuht tõi värske näite, kus pealtnäha väikese probleemi taga peitus tõsine hambakahjustus, mis tähendas suurt väljaminekut.

„Patsient pöördus hambaarsti poole murdunud hambakillu tõttu. Arst avastas aga ulatusliku täidisega plommitud hamba, mille kohta patsient teadis ainult seda, et kunagi ammu-ammu on seda ravitud. Kontrolliks röntgenpildi tegemisel avastati tõsine hambajuurepõletik. Hammas vajas korduvat juureravi, seejärel toestamist tugipostiga ning lõpetuseks kroonimist,“ lausus Kiige, lisades, et olenevalt hambast võivad sellisel puhul kulutused ulatuda pea tuhande euro kanti.

Teame kõik, kui ebamugavad ja tülikad on probleemid hammastega või kuidas puudulik suuhügieen muudab sotsiaalsed olukorrad ebamugavaks. Hambaarsti külastamine ei kuulu ometi paljude meelistegevuste hulka. Miks tasuks siis ikkagi hambaarsti käik ette võtta ning mitte seda edasi lükata?

„Korrapärane spetsialisti külastamine on esmatähtis, kui soovime läbi elu astuda särava naeratusega. Müüt on see, et halvad hambad on päritavad. Üldjuhul on lastele kodust kaasa antud hambavaenulikud toitumisharjumused. Näiteks soodustavad kaariese teket suhkrurikas menüü ja pidev näksimine, samuti suitsetamine,“ ütles Sakala Hambaravi tegevjuht Kiige.

Spetsialisti sõnul saab probleemide ennetamiseks igaüks ise ennetavad sammud teha, teadvustades korrapärase hambahoolduse tähtsust. Rusikareegel on hambapesu vähemalt kaks korda päevas, vältides söögikordade vahel näksimist ja einestamist pärast õhtust hambapesu.

„Mure korral pöördu esimesel võimalusel spetsialisti poole, et mitte lasta probleemil käest ära minna. Parim lahendus on siiski mitte valu ära oodata, vaid külastada hambaarsti regulaarselt kontrollimise eesmärgil,“ soovitas ta.

Selle kuu lõpuni on käimas Liisi järelmaksukampaania, mille käigus saab kliinikutes üle Eesti hambaid parandada sissemaksu ja lepingutasuta.

Liisi järelmaksu partneriteks on Tallinnas Sakala Hambaravi, Sanare, Läänemere ja Merimetsa hambakliinikud, Tartus Dental Hambaravi, Nigul ja Orn Hambaravi ning Med & Dent OÜ, lisaks Saku Hambaravi, Dentista Hambakliinik Haapsalus ning Maxilla Hambakliinik Tallinnas, Tartus ja Elvas.

Kui soovitud hambaravi pakkuja ei ole veel koostööpartnerite seas, siis kliiniku administraatorile arve esitamisel ja järelmaksu taotluse esitamisel ning lepingu jõustumisel tasub Liisi hambaravi arve.

Loe hammaste kuu kohta rohkem!