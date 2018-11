Väikeettevõtjale meelerahu: turvafirma korvab kahju, kui pätte ei taba

Riskialtid ja aktiivsed väikeettevõtjad on eduka majanduse üks oluline tugisammas. Seejuures tuleb meeles pidada, et nad riskivad oma isikliku vara ja tervisega ning iga otsus, iga rahaline kohustus ja allkiri võib olla äri jaoks kriitilise tähtsusega. Äri aga võrdub inimesega.

Positiivse ja edasiviiva ning negatiivse stressi vahel on piir nii õhuke, et südamearstid ja psühholoogid vaatavad selliseid tugisambaid aina murelikumalt.

Kõige olulisemad on ettevõtja vara ja aeg

Kohvikupidaja, lillepoe omanik, väiketootmise juht – olenemata tegevusalast on ettevõttele soetatud vara tähtsust raske ülehinnata.

Üks viga, üks varastatud tööriist või veeavariis kahjustunud tootmisruum võib tähendada halvimal juhul aastatepikkuse töö hävinemist.

Teine asendamatu väärtus on aeg. Väikeettevõtja peab sageli täitma ühel ajal näiteks logistiku, personalijuhi kui ka müügijuhi ametit. Ja see on lihtsalt üks aeglane hommikupoolik, tavaliselt on kiirem. Iga abi, iga infokild on teretulnud.

Kui palju maksab südamerahu? 39 eurot kuus

Õnneks on meil 21. sajand ja enamikule küsimustele annab tehnoloogia vastuse. Tihtipeale väga kalli vastuse, aga on ka lahendusi, mille puhul hind ei saa enam olla argument.

Vastus eeltoodud turvalisuse, valve ja teavitusega seotud riskide maandamisele on lihtne – 39 eurot kuus.

Täpselt nii palju maksab uudne Väikeäri Nutivalve. Teenus, mille puhul ei kaasne paigalduskulusid ning vajadust ümberehituseks, aga mis pakub rohkem funktsionaalsust, kui oskaks isegi küsida. Südamerahu eest ei ole see suur summa.

Peidetud kulud puuduvad

Väikeäri nutivalve puhul on oluline ära märkida, et 39 euro sees sisalduvad kõik peamised funktsioonid ning peidetud kulusid ei ole.

Fotokaameraga liikumisandur, mis saadab häire korral pildi sinu nutiseadmesse ning häirekeskusesse, misjärel vajadusel ka ekipaaž kohe välja saadetakse.

Võimalus vaadata fotot hetkeolukorrast oma nutiseadmest igal hetkel.

Nutivalvega saab vajadusel ühendada olmegaasi- ja veelekkeandureid, samuti näiteks värava avamise pulti või mõnd muud enda valitud elektrilist seadet.

Valvelahendus on sobilik kuni 200 m 2 pinnal tegutsevatele ettevõtetele, sest andureid saab süsteemi ka juurde lisada.

Teenus on juhitav nii iOS-i, Androidi kui ka lauaarvuti keskkonnast. Valvet saab peale panna või maha võtta ise kohale minemata.

Turvafirma garantii.

Turvalisusega kaasneb ka teadmine

Oluline lisafunktsioon on võimalus igal hetkel ettevõttes toimuvast foto teha. Videokaamerad on kallid ja eeldavad palju salvestusruumi, talletatava info maht on suur ning enamjaolt ei ole seda vaja.

Nutivalve fotolahendus annab võimaluse saada kõige olulisemat infot. Kas pood on juba avatud? Kas kuller on kohal? Kas tuled ikka said kustutatud? Olulised pisiasjad, mis muidu eeldaksid telefonikõnet või kohaleminekut, on nutiseadmes hetkega kättesaadavad.

Turvafirma pakub ootamatut garantiid

G4S on enda teenuses niivõrd kindel, et kui Nutivalvega liitunud kliendi ruumidesse murtakse sisse, tekib majanduslik kahju ja turvafirma ei taba kohe pätte, kellelt see sisse nõuda, korvab G4S kulud ise.

Kui kõigesse muusse võib skeptiliselt suhtuda ning mõelda, et mis kasu sest valvest ikka on, pätid ju jõuavad ära joosta, siis selline garantii peaks ka kõige murelikuma kliendi maha rahustama. Sinu varaga seotud riskide maandamine ei ole kunagi nii odav ja mugav olnud.