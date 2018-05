Uue KeraSafe hüdroisolatsioonilahenduse abil valmib vannituba ühe päevaga!

Kui vannitubade ja duširuumide veekindlaks muutmine on seni olnud aeganõudev, tüütu ja tundunud keeruline, siis Kiilto uus hüdroisolatsioonisüsteem KeraSafe viib vannitubade hüdroisoleerimise täiesti uuele tasemele. Mastiksi rullimise asemel spetsiaalse liimiga seinale kleebitav veetõkkekangas teeb töö kiireks, lihtsaks ning on kõigile jõukohane.

„Tavapäraseid hüdroisolatsioonimastikseid tuleb seina rullida kaks kihti, kusjuures esimene kiht kuivab umbes kaks tundi ja teine kiht veel umbes kuus tundi. Aega võtab seega nii materjali seinale rullimine kui ka kuivamine, mis muudab vannitoa ehituse või remondi valmimise oluliselt pikemaks. Nüüd saame aga pakkuda uut, palju kiiremat ja lihtsamat lahendust, mis ei valmista raskusi ka algajale ehitajale,” selgitab Kiilto Eesti OÜ tehniline konsultant Marko Kooskora.

Tegemist on efektiivse ja kiire lahendusega, mis erineb võõbatavatest hüdroisolatsioonimastiksitest oluliselt: hüdroisolatsioonimastiksi seina rullimise asemel liimitakse seintele ja põrandatele veetõkkekangas. Seejuures on seinad plaaditavad koheselt pärast materjali seinale liimimist ja põrand paari tunni möödudes.

Marko Kooskora sõnul on aina enam Kiilto kliente avastanud, kui lihtne ja tõhus on uus hüdroisolatsioonisüsteem. Ehitajad kiidavad just KeraSafe'i kiirust: segad liimi kokku, kannad rulliga seinale piisava kihi ja paned sellele kangapaani just nagu tapeedipanekul. Ülekatte jaoks on meetrilaiusel materjalil märgitud vastava laiusega triibud, mis hõlbustab järgmise paani paigaldamist ning pärast paani labidaga siledaks tõmbamist võib sisuliselt alustada plaatimisega. See tähendab, et vannitoa saab valmis ühe päevaga! Kui varem pidi kandma seina mitu kihti mastiksit ja alles järgmisel päeval sai plaatimisega alustada, siis KeraSafe’i puhul võib alustada plaatimisega praktiliselt kohe*, kui hüdroisolatsiooniga on ruumile ring peale tehtud.



Uus toode sobib igale aluspinnale

Vee- ja aurutihe KeraSafe kangas tagab niiskes ruumis täieliku veekindluse. Elastne ja tugev materjal sobib nii plaat- kui ka kivialuspindadele, aga ka krohvitud ja kipsplaaditud seinale. Nurkade ja torude jaoks on olemas vastavad läbiviigud, mis kiirendavad ja lihtsustavad omakorda tööd.

„Eestis ei ole veel meie uut toodet palju müüdud, kuid juba mai lõpus on see Espakis saadaval. Usun, et see saab eraklientide seas sama populaarseks, kui see on ehitusettevõtjate ja elukutseliste remontijate seas,” ütleb Marko Kooskora. „Hüdroisolatsiooni paigaldamine pole kunagi olnud nii kiire ja lihtne ning sellega saavad tõesti hakkama kõik, kes vähegi omavad varasemaid tapeetimise kogemusi. Ühe meetri laiuse kangaga edeneb protsess kiirelt ning lihtsaks teeb töö ka see, et nii kanga kui ka ülekatete ja läbiviikude liimimiseks kasutatakse ühte ja sama KeraSafe Speed kahekomponentset liimi.”

KeraSafe'i paigaldamisel peab materjali, ruumi ja aluspinna temperatuur olema normaalne ehk umbes 15-25 kraadi. Kuna keskkonnatingimused nagu õhuniiskus ja temperatuur mõjutavad oluliselt nakkumis- ja kuivamisaega, on mõistlik järgida etteantud juhiseid.

Alati piisav kihti hüdroisolatsiooni

„Oluline erinevus mastiksi ja KeraSafe'i vahel on ka see, et viimase puhul ei pea muretsema, kas paigaldatud hüdroisolatsioonikihi paksus on piisav. KeraSafe’i puhul on see alati õige,” nendib Marko Kooskora. KeraSafe’i abil saab kogu ruumi ühe korraga veekindlaks kiirelt ja probleemivabalt.

KeraSafe’i hüdroisolatsiooni kangas on 0,53 mm paksune. Liim kantakse rulliga seinale, kangas pannakse paika, välja surutakse paani alla jäänud õhk ja üleliigne liim. Seejärel paigaldatakse nurgatugevdused ja läbiviigud. Parima tulemuse saavutamiseks peaksid olema pinnad siledad ja põhjalikult puhastatud, viimast on mugav teha näiteks tolmuimeja abil. Hea on ka teada, et kui KeraSafe’ile paigaldatud keraamiline plaat peaks saama kahjustada ning vajama vahetamist, ei rebene isolatsioon plaati eemaldades sugugi kergelt ja plaati on lihtne vahetada.

Lisainfot leiad: www.kiilto.ee

*seinad plaaditavad koheselt, põrand kahe tunni pärast