Üksiku artikli ostust on saamas masstoode

Delfi on Eesti suurim uudisportaal, suurepärane koht kiirete päevauudiste lugemiseks, ent sealt on võimalik leida ka põhjalikke analüüse, arvamuslugusid ja hiilgavat reporteritööd, mille eest on kümned tuhanded inimesed nõus maksma, ostes artikleid, mis tunduvad möödapääsmatud.

„Ekspress Meedia on üle aasta pakkunud inimestele võimalust lugeda just seda sisu, mis konkreetselt sulle meeldib. Lugemiseks ei pea kohe ilmtingimata vormistama tellimust, vaid saad endale huvi pakkuvat sisu osta ka ühe artikli kaupa. Loomulikult tuleb tellides ühe loo hind kordades soodsam, aga see argument ei pruugi alati ju määrav olla. Tänaseks on meil kümneid tuhandeid unikaalseid kliente, kes on sellist võimalust kasutanud Eesti Päevalehes, LPs, Maalehes, Eesti Ekspressis või Delfis,” tunnistab Ekspress Meedia müügi-ja levidirektor Tarvo Ulejev.

„Lugejatel peab olema võimalus osta ja lugeda just seda ja niipalju, kui neile meeldib või on aega.“

Müüt, et tasulise artikli lugemine on valulik ja tüütu, on selgelt ajalugu. Tegelikult piisab täna vaid ühest klikist, et jõuda looni, mis sõltumata maksumüürist huvi pakub. See on imelihtne ja mugav. Tõsi, esimese ostu korral on protsess pisut pikem, aga seda ennekõike ostja enda turvalisuse tagamiseks. Aga me räägime sekunditest, mitte isegi minutist. Järgmiste ostude korral piisab vaid ühest nupuvajutusest.

Lihtne ja mugav on artikleid osta, oled sa siis lennujaamas, transpordis või lihtsalt aega parajaks tegemas. Mugavus, lihtsus ja tarbijasõbralikkus on kindlasti selle aasta märksõnadest, kuhu Ekspress Meedia erinevad tasulised teenused aina kiiremini liiguvad.

Ekspress Meedia väljaannetel on ka selliseid kliente, kes hindavad pakutavat sisu ja vabadust mitte olla seotud mõne tellimispaketi või tootega ning on teinud ühes kuus ka 30 ja enam ostu. „See näitab, et inimesi huvitavad konkreetsed teemad, konkreetsed lood ja nad tarbivad neid üha suuremates kogustes. Iga päev võib leida väga erineva sisuga väärt kraami, mille seast peaks leidma iga lugeja just endale huvipakkuva,” sõnab Ulejev.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul antakse nn paber-Päevalehe lugusid inimestele juba eelmisel õhtul, hiljemalt keskööl. „Me teame, kes on meie lugejad ja kuidas nad meid tarbivad. Sestap ei tasu lugusid, kindlasti mitte uudiseid, hoida paberlehe jaoks, vaid need tuleb avaldada ajal, mil suurim võimalik hulk neid saab lugeda,“ lausus Soonvald.

Üksikartiklite ostmine ja lugemine läbi interneti on eelise ja mugavuse küsimus. Kui poeletid on põletava teemaga ajalehe läbi müünud ja kusagilt pole seda enam saada, siis internet otsa ei saa. Eelmise aasta maikuus ilmunud Laupäevalehe LP lugu Hanes Võrno eksabikaasa Häliga tõestas seda hästi. Lehe tiraaž oli laupäeva keskpäevaks peaaegu välja müüdud, ent inimesed said seda lugeda ostes selle artikli interneti kaudu. See oli üks esimesi suuremaid edulugusid, kus paari tunni jooksul tuhanded inimesed kasutasid loo kaupa ostmise võimalust.

See on kõigest üks näide kümnetest, kuidas veebis ei lõpe lood, ruum aga aeg mitte kunagi ja inimesed jõuavad alati lugudeni, mis neid kõnetavad.

Kümned tuhanded inimesed ei ole ostnud vaid artikleid. Detsembris Ekspress Meedia poolt korraldatud Kadri Voorandi Adele'i hittide kontsert müüdi Nordeas välja mõne nädalaga. See oli hitt! Ometi on Voorandi ja Adele´i fänne Eestis enam kui Nordeas istekohti. Neile pakkusime esimest korda tasulist kontsertsalvestust, mida kuulati kodus, tööl või transpordis terve detsembri vältel.

„Oleme seda meelt, et kui sajad inimesed tahavad sellist mugavat lahendust kasutada, siis meil on kohustus neile ka pakkuda,” lisas Ulejev. „Esimene samm on kinni meie enda peades. Kõik, kes on soortanud esimese ostu, on ehmunud, et kuidas see nüüd nii lihtne on… Aga nii see on. Oleme arendanud meie tehnilisi võimalusi, et lugejate soov saada huvipakkuvale infole ligi, oleks kiire ja lihtne."

Ekspress Meedia on tänulik neile kümnetele tuhandetele, kes on avastanud endale lihtsa viisi artikleid osta – teist on saanud mugava sisu tarbimise pioneerid ja teie arv kasvab pidevalt. Teie järgi on oma valikuid seadmas kõik e-Eesti lugejad, sest kes meist tahab ilma jääda sisust, mida massid loevad ja teavad.