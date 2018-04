Tõelised “Soome asjad” ehk võta eeskuju kohalikelt

Seekordne 28. aprill on eriline, sest nüüd võib uhkusega öelda, et Viking XPRS on Tallinna ja Helsingi vahel seilanud juba kümme aastat! Tähistamaks päevakangelase juubelit, toome teieni kümme tõelist “Soome asja” ehk ideid, kuidas veeta Helsingis aega täpselt nii, nagu kohalikud seda teevad.

1. Põhjapõdraliha

Söögikohta valides on teadupärast ikka kasulik otsida kohta, kus võimalikult palju kohalikke käib. Helsingis on tuhatkond suurepärast restorani ja loomulikult on soomlastel nende seast välja kujunenud oma meelispaigad, kust võimalik leida ka autentset Soome toitu, sealhulgas soomlaste suurimat lemmikut – põhjapõdraliha. Kes Soomet läbinisti mõista tahab, sellele on põhjapõdraliha rangelt soovituslik!

Viking Line

2. Skandinaavia disain

Skandinaavia disain on praegusel ajal tohutult populaarne ja mõistagi on selle üle uhked ka soomlased ise. Hea võimalus Soome disaini meistriteostega tutvumiseks on Helsingi disainimuuseum, kus saab tutvuda kogu Soome disainiparemikuga – rõivakollektsioonide, mööbli, keraamika ja palju muuga, mis viimase saja aasta jooksul ikoonilisema tähenduse saanud on. Soomlased ise ülistavad ja austavad oma disaini väga ning loomulikult on selleks ka põhjust. Lisaks võib Helsingist leida lausa terveid kvartaleid, mis täis pikitud armsaid pisikesi disainibutiike, kus trendikamad soomlased ikka hommikuti uudistamas käivad.

Viking Line

3. Senati väljak

Olenemata ilmast ja aastaajast võib alati kindel olla, et senati väljak on rahvast täis. Tegemist on linna peaväljakuga, kus asuvad Helsingi tähtsaimad ning kuulsaimad hooned, kus korraldatakse kontserte ja nauditakse üksteise seltskonda. Ja kui võiks arvata, et senati väljakul käivad peamiselt turistid, siis see päris täpselt paika ei pea – ka soomlased ise armastavad väga sealsetel treppidel istuda, raamatuid lugeda või sõpradega kohtuda.

Viking Line

4. Saun

Ei tule vist erilise üllatusena? Soomlased armastavad oma klassikalist Soome sauna lausa niivõrd, et väidetavalt on pea iga soomlase kohta Soomes üks saun. Seega, kes veel Soomes tõelist saunaelamust saanud pole, seadku sammud mõnda paljudest legendaarsetest Soome saunadest, näiteks Kotiharjun sauna.

Viking Line

5. Hakaniemi turg

Kuulus turuhoone, kust kodumaist toodangut armastavad soomlased ikka aeg-ajalt läbi käivad. Hakaniemi turult leiab pea kõike, kuid mõistagi on esikohal kohalike tootjate parim toidukraam. Mõnus jalutuskäik turul on muidugi omamoodi teraapiline ka siis, kui kõht nii tühi polegi.

Viking Line

6. Esplanaadi park

Helsingis ringi jalutades, eriti suviti, võib üsna kiiresti märgata, et soomlastele meeldib veeta vaba aega koduseinte vahelt väljas. Esplanaadi park on täpselt üks sellistest mõnusatest ja kõike näinud vaba aja veetmise kohtadest, seda kusjuures juba 1800. aastate algusest.

7. Kauppatori

Lisaks korralikule põdraliha sisaldavalt praele on soomlased ka agarad kohvikukultuuri nautlejad ja edendajad. Kauppatori on üks sellistest populaarsetest kohtadest Helsingis, kus alati saginat ja melu koos imeliste sõõrikute ja kohviga.

8. Kesklinna kaubamajad

Helsingis aega veetes ei saa mõistagi mööda vaadata ka uhketest kaubanduskeskustest. Soomlastele endile on hingelähedasemad ehk Stockmann ja Forum, mis mõlemad eelkõige ajaloolise tähtsusega, kuid sellest pikemalt juba järgmisel korral. Eestlaste jaoks on põnev kindlasti see, et Soome kaubamajadest võib leida brände, mis Eestisse oma teed veel leidnud pole.

Viking Line

9. Suomenlinna

Ilmselt küll mitte päris igapäevane koht, mida soomlased külastada armastavad, kuid kui vähegi aega ja tahtmist Helsingi kesklinna melust eemale saada, on see UNESCO kaitse all olev merekindlus üks esimesi paiku, mida soomlased turistidel külastada soovitavad.

10. Helsingi vilgas ööelu

Ja lõpetuseks – kui kõik eespool mainitud kohad külastatud, on aeg lasta end tõeliselt vabaks. Soomlased teavad, kuidas pidutseda ja elu nautida. Pubid ja baarid on väga populaarsed, paljudes kohtades võib hilistel õhtutundudel nautida elavat muusikat. Kindlasti tasub ka sel teemal suhelda kohalikega, küll nemad juba oskavad soovitada, kuhu sammud seada!