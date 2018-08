TERVISEMAJA LUBAB: pikalt võib oodata jõule, mitte arsti vastuvõtuaega

Just sellise julge lubadusega reklaamib end Kotka Tervisemaja. Pakkumine on ahvatlev, sest naha-, silma-, hambaarsti ja teiste tippspetsialistide riikliku süsteemi ootejärjekorrad on sageli mitu kuud pikad. Kotka Tervisemajas saab arsti vastuvõtule tunduvalt kiiremini.

Tervisemaja kontseptsioon on lihtne ja loogiline – koondada ühte majja kokku palju erinevaid terviseteenuse pakkujaid, perearstist plastilise kirurgini. Ooteaeg eraarstide vastuvõtule on lühem ja tänu arvestatavale konkurentsile on tase kõrge, tehnoloogia tipptasemel ning teenindus skandinaavialikult meeldiv.

Kotka Tervisemaja paikneb Tallinna teedevõrgustikku ja transpordivõimalusi silmas pidades väga heas asukohas: Kristiine ja Kesklinna linnaosa piiri peal, Kristiine keskuse vahetus läheduses. Lihtne on läheneda nii Mustamäelt kui ka kesklinnast ja parkiminegi on tervisemaja külastajatele tasuta.



Terviseaudit muutub aina populaarsemaks



Tervisemaja tegevjuht Raul Niin ütleb, et kliendid on neid hästi omaks võtnud ning uue teenusena välja tulnud terviseaudit muutub üha populaarsemaks. “Tegemist on teenusega, mille käigus tehakse esmased meditsiiniuuringud elundkondade talitluse mõõtmiseks. Terviseaudit on suunatud eelkõige inimesele, kellel ei ole ilmnenud selgeid sümptomeid, aga soovib oma heas tervises veenduda või igaks juhuks kontrollida, et esimesi tunnuseid tervise halvenemise kohta avastada,” selgitab Niin.

Kotka Tervisemaja terviseaudit hõlmab ühe paketina maja kliinikutes tehtavaid uuringuid, mis kõik toimuvad samal päeval. Nii on ajakulu optimaalne. Inimene saab uuringutulemustest kirjaliku kokkuvõtte ja soovi korral neid arstiga ka täpsemalt arutada.



Arst otsustab, milline sünnimärk on ohtlik

Nahavähist ja melanoomist räägitakse üsna palju. Sageli räägitakse sel teemal aga hirmutaval ja hoiataval toonil, justkui oleksid kõik sünnimärgid potentsiaalsed ohud.

Niine Nahakliinik on juba mitukümmend aastat tegelenud sünnimärkide ja teiste nahaga seotud teemadega, tehes Niinest Eesti ühe hinnatuma nahakliiniku. Dr Marianne Niin selgitab, et sünnimärke peab jälgima ning märgates mõnel neist värvi-, suuruse- või tekstuurimuutusi, on kohe vaja kontrollima minna.

Suvisel ajal on inimesed palju päikese käes ja seoses sellega võib ka sünnimärke kehale juurde ilmuda. Esimesed tavalised sünnimärgid hakkavad kehale tekkima alates kuuendast elukuust ning need üldjuhul mingit ohtu ei kujuta. “Kui inimese kehal on rohkem kui 50 sünnimärki, siis on see vihje, et tegemist võib olla kõrgenenud melanoomi tekke riskiga,” selgitab dr Niin ja rõhutab, et ka siin kehtib kaks kuldreeglit – parem karta kui kahetseda ning mida varem, seda parem.

Just suve lõpus või sügise alguses on hea aeg lasta spetsialistil oma keha üle vaadata. Kas on mõni sünnimärk, mida peaks uurima või jälgimas käima? Kas nahal on mingeid moodustisi, mida arst võiks lähemalt vaadata? Milline on naha üldine seisukord ja millist hoolt peaks selle eest kandma? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saabki vastuse Niine Nahakliinikust. “Tegeleme kõigi nahahaiguste diagnostika ja raviga ning ka naha esteetikaga seotud probleemidega,” ütleb dr Marianne Niin.



Hambaravi järelmaks loob uusi võimalusi

Hambaravi aja- ja rahakulukusest teavad tõenäoliselt kõik, kes selle valdkonnaga kokku on puutunud. Hambaravi muudavad kulukaks suured investeeringud kaasaegsesse tehnoloogiasse, töövahenditesse ning arstide spetsiaalsesse väljaõppesse. Ainult nii on võimalik saavutada patsientide maksimaalne turvalisus ja parimad ravitulemused.

Sakala Hambaravi on võtnud eesmärgiks, et raha taha ei tohiks jääda ühegi patsiendi hammaste tervise parandamine ning kõigil soovijatel on võimalik taotleda järelmaksu, tänu millele saab hambaravi kulusid pikema perioodi vältel tasuda. Järelmaksu taotlemine ei võta kaua aega ning vastuse saab juba mõne minuti pärast teada. Lihtsalt on vaja veidi enne hambaarsti vastuvõtuaega kohale tulla, täita administraatori juures avaldus ja oodata vastust.

Hammaste tervis moodustab suure osa meie üldisest heaolust. Kui hambad on korras, siis on ka naeratus ilus ja inimene enesekindlam. Ühtlasi on uuringud näidanud hammaste tervisliku seisundi seost teiste terviseprobleemide, näiteks stressiga. Seega on põhjuseid hammaste kordategemiseks palju ning tänu järelmaksule muutuvad kallimadki protseduurid kättesaadavamaks ja rahakotisõbralikumaks.



Rinnaprotees võimaldab tunda end naiseliku ja ilusana

Täieliku või osalise rinnaeemalduse läbinud naised ei pea oma keha häbenema, sest kvaliteetsed proteesid, spetsiaalse taskuga rinnahoidjad, sportpesu ning ujumisriided annavad võimaluse nautida iseend ja maailma.

Omanimelise taastusravikliiniku asutaja ja juht Reio Vilipuu ütleb, et rinnaproteese on väga erinevaid. Näiteks täissilikoonist, mis kompenseerivad kehapoolte erinevuse suure rinna puhul, aga on ka 25–40% kergemaid. “Seda, kas naine eelistab kergemaid või raskemaid ning millise kattematerjali ja pinnaga need on, tuleb tal endal tunnetada. Lähtuma peab individuaalsest vajadusest ja eelistusest, kuid ka meditsiinilisest näidustusest. Eelkõige rindkere tursumise riskist, mis võib esineda pärast kaenlaaluste lümfisõlmede eemaldamist,” ütleb Reio Vilipuu.

Proteesi puhul on oluline, et see oleks mugav, loomulik ja istuks hästi rinnahoidjasse. Tähtis on ka jälgida, et liikudes, käsi tõstes ja pikali minnes tunduks protees võimalikult loomulik ja püsiks hästi paigal. Rinnaproteeside kandmiseks on loodud spetsiaalne ilus aluspesugi, mis on samuti saadaval Reio Vilipuu Taastusravikliinikus.

Rinnaproteese saab Eestis soetada 70% soodustusega, kui on olemas retsept ja abivahendi kaart. Rinnaeemalduse läbinud naised saavad retsepti alusel Sotsiaalkindlustusametist abivahendi kaardi ja nende kahe paberi ettenäitamisel on Kotka Tervisemajas asuvas Reio Vilipuu Taastusravikliinikus võimalik saada soodustusega rinnaproteese.

