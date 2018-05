Ta kaotas paari kuuga 21 kilo. Erik räägib avameelselt, kuidas ta seda tegi

41-aastast Erikut vaevasid seljavalud ja ta oli iga kord hingetu, kui pidi trepist üles minema või pikalt jala käima. Tema kaal oli veel paari kuu eest 108 kilo. Nüüd on Erik saanud tagasi noorusliku välimuse ja kehakuju.

Omal ajal oli Eriku kaal tema kehakujule vastav 85 kilo, kuid aastate möödudes ainevahetus halvenes ja kaal aina tõusis. Erinevaid meetodeid kasutades üritas Erik liigsetest kilodest vabaneda – see ei õnnestunud.

Koledast väljanägemisest terviseprobleemideni

Alguses mõjutas ülekaal välimust – tekkisid topeltlõug ja paksud põsed. Hiljem ei sobinud Erikule enam ükski särk selga ja kõht nägi välja kui tohutu suur pall. „Mingil ajal ma lihtsalt jälgisin, kuidas mu kõht kasvas ... Lõpuks oli tunne, nagu juhiksin autot kõhuga,“ räägib Erik.

Aga siis toimusid olulised muutused. Ülekaal hakkas mõjutama Eriku tervist, tekkisid piinavad seljavalud ja hingamisprobleemid. Ta mõistis, et midagi on oma elus vaja muuta, kuid lahendused ei andnud loodetud tulemust.

„Viimaste aastate jooksul olin rasvast vabanemiseks proovinud eri meetodeid, kuid olulist tulemust ei õnnestunud saavutada. Nagu ka paljud teised, panin proovile oma võimete piirid – ma ei söönud üldse ja seega langetasin paar kilo. Aga iga kord tavarežiimile üle minnes tulid üleliigsed kilod jälle tagasi, kusjuures see toimus väga kiiresti. Ja nii mitu korda,“ räägib Erik.

Erik pettus ka spordiklubides. „Spordiklubi treenereid oli vaid paar tükki ja kõigile tähelepanu ei jätkunud, seda isegi kordadel, kui toimusid individuaalsed trennid. Ei mingit isiklikku lähenemist. Nii kadus motivatsioon kiiresti ja ma ei tahtnud enam sinna minna,“ selgitab Erik.

Erik otsustas proovida veel üks kord

Erik leidis 10fit.ee arvustused ja otsustas veel üks kord proovida, kuid seekord tingimusel, et ülekaalust saab vabaneda ka piinlemiseta ja tervislikult.

Juba alguses üllatas Erikut meeldivalt 10fit.ee suhtumine ja saadav teenus. Alguses tegi ta testi, kus olid küsimused tervise ja elustiili kohta. Üle vaadati mehe kõik nn nõrgad kohad ja alles pärast seda koostati salenemiskava ja menüü, mida võis muuta spetsialistiga konsulteerides.

Esimesel kuul vähenes mehe kaal järsult – peaaegu 11 kilo. Selline tulemus muutis mehe väljanägemise palju paremaks ja ebamugavustunne seljas vähenes suurel määral. Hiljem kaalulangus stabiliseerus ja iga kuu kaotas ta veel umbes viis kilo. See garanteeris, et ülekaal ei tule enam tagasi.

Erik tunnistab, et varem oli tal olnud raske dieete järgida, kuid nüüd suutis ta programmi menüüst lihtsalt kinni pidada. „Ma olen täiesti rahul,“ ütleb Erik saavutatud tulemuse kohta. Nüüd tunneb ta ennast kümme aastat nooremana ja näeb niimoodi ka välja, nagu ta ise ütleb.

Spetsialist: tõhus kaalu langetamine oleneb peamiselt õigest toitumisest

10fit.ee oli ette näinud viis söögikorda päevas, mis on toitumisspetsialistide arvates parim režiim. „Kuigi paljud inimesed kardavad nii sageli süüa, on see kaalu langetamiseks kõige tõhusam viis. Olen oma klientidel alati soovitanud sellist kava jälgida, sest see muudab kaalu langetamise ühtlaseks ja kergeks ning väldib ülekaalu uuesti tekkimist,“ soovitab toitumisspetsialist.

Ka sina võid nüüd saada kõige ilusama keha oma elus! Tule veebilehele 10fit.ee ja telli oma salenemiskava juba täna!