Suurbritannia suurimaid ajalehti The Telegraph maksustab veebis suurema osa poliitika, äri ja spordiuudiseid

Möödunud aasta septembris avaldas praegune tegevjuht Nick Hugh "esimese registreerimise" kava, mille eesmärk oli Telegraphi lugema meelitada 10 miljonit registreeritud kasutajat, kellel on juurdepääs preemiumpaketi ühele artiklile nädalas. Juba 2018. aastaks oli eesmärk 3 miljoniga ületatud.

Google'i ja Facebooki domineerimine digitaalreklaamivaldkonnas on vähendanud paberkandjal ajalehtede müüki ning avaldab siiani jätkuvat survet ajalehtede kirjastajatele, kes peavad otsima aktiivselt uusi rahaliselt jätkusuutlikke tuluvooge. Daily Telegraphi ja Sunday Telegraphi väljaandja Telegraph Media Group teatas, et eelmisel aastal oli nende kasum langenud 50%.

Ameerika väljaandjal Financial Times'il on 740 000 tasulist digitaalset lugejat. Sunday Times'i sõnul oli nende tänavune esimene poolaasta nende kõige edukam poolaasta pärast digitaalse tasulise sise platvormi loomist 2010.. Tasuliste lugejate arv kasvas 20% enam kui 500 000 kasutajani. Ainult digitaalseid tasulise sisu lugejaid on umbes 260 000. New York Times teatas juuni lõpus, et neil on kokku 3,8 miljonit tellijat, kellest 2,9 miljonit on vaid veebis tasulist sisu lugevad kasutajad.

Guardian järgib teistsugust mudelit, kus kogu sisu pakutakse lugejatele tasuta. Guardiani rahastab rohkem kui 900 000 inimest; neist ligikaudu 230 000 on paberajalehe või digiversioonide tellijad. Nendest omakorda üle poole tarbib sisu ainult veebis. 700 000 lugejat on kas liikmelisuse programmi osalised või on teinud eelmisel aastal ühekordseid annetusi. Guardian eelmise aasta majandusaasta kahjum oli 23 miljonit naela.

Allikas: The Guardian