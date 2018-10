Soojuspump saab hakkama igas kodus ja uusarenduses

Koonerdamist ja pinnapealsust küttesüsteemi loomisel saab hiljem igal aastal omal nahal tunda. Ja kui karv ei tõuse püsti külma, siis küttearvete peale kindlasti.

Võimalusi soojusenergia efektiivsemaks tootmiseks on üha rohkem. Eriti soojuspumpade puhul on viimaste aastate areng suisa revolutsiooniline. Hiljuti oma 90ndat tegutsemisaastat tähistanud Jaapani Daikin Industries on üks väheseid, kes pakub Eestiski soojuspumpasid ja gaasikütteseadmeid nii kodutarbijatele kui ka suuremaid võimsusi vajavatele objektidele. Missugused on ühe või teise kütteliigi eelised, aitab selgitada Daikini seadmete maaletooja ning OÜ Airwave juhatuse liige Urmas Malmet.

Üha efektiivsem õhk-vesisoojuspump

Vaatamata sellele, et õhk-vesisoojuspumpade müük teeb Eestis iga aasta uusi rekordeid ning hakkab koguseliselt jõudma maasoojuspumpade müüginumbriteni, võib siiamaani kohata valet arusaama, et õhk-vesisoojuspumpade ekspluateerimine oleks justkui oluliselt kallim kui maakütte puhul. Tegelik reaalsus on see, et õhk-vesisoojuspump on ekspluateerimiskulude poolest väga lähedal maasoojuspumbale. Keskmise suurusega maja puhul on aastakulu vahe alla 200 euro.” Õhk-vesiküte on seega äärmiselt hea lahendus säästu hindavale inimesele ja seda kohtades, kus pole võimalik maakütet paigaldada. „Nui neljaks pole mõtet maakütet panna. Õhk-vesisoojuspump saab hoone kütmisega suurepäraselt hakkama ja summa, mille esimese hooga investeeringuna välja peab käima, on väiksem,” põhjendab Urmas Malmet, miks ei tasu peljata õhk-vesikütet.

Neile, kes ei taha oma koduõues õhk-vesivälisseadet näha, on maaküte heaks alternatiiviks, sest puudub n-ö propelleriga kast. Nagu varem mainitud, pole maasoojuspumba eelis niivõrd elektri kokkuhoid, vaid esteetiline välimus ja tehismüra puudumine, mida töötav välisseade ikka teeb. Silmailule lisaks on maasoojuspumbal üks käega katsutav eelis – paarkümmend aastat pikk tööiga. Urmas Malmeti sõnul võiks ühe või teise kütteliigi eelistamine tugineda kinnistu ja hoone küttesüsteemi eripärale ning sellele, milliseid lisafunktsioone ühelt või teiselt lahenduselt oodatakse, nt jahutus, basseini küte jms.

8 kW küttevajadusega hoone aastane energiakulu koos tarbevee tootmisega Maagaas 1000 €

Maasoojuspump 690 €

Õhk-vesisoojuspump 870 €

Küttesüsteem ei ole kokkuhoiukoht

„Kuna kütteseade ei ole kuigi atraktiivne vidin või ei tekita erilisi emotsioone, siis arvatakse, et see on hea kokkuhoiukoht. Inimesed ei kõhkle soetamast kõige uuemat ja kallimat kodutehnikat või kulutavad meeletu raha kalli köögimööbli peale, aga kui tegu on terve maja küttesüsteemiga, mis peaks toasooja ja tarbevett tootma, siis üritatakse igat senti kokku hoida. Ei tasu unustada, et koduelektroonika väärtus langeb kiiresti ning ka köögimööbli maksumusel pole toidu maitsele mingit mõju, kuid korralikult läbimõeldud küttesüsteem hoiab päevast päeva tellija raha kokku ning see peaks olema viimane, mille pealt raha säästa.

Gaasikütte rajamisega kaasnevad lisakulud

Gaasiliitumise olemasolul ei pruugi gaasiküte olla alati kõige otstarbekam valik. Gaasikütte eelis on seadmete madalad soetuskulud ning õhk-vesisoojuspumbast mõnevõrra kõrgemad ekspluateerimiskulud. Paigalduse teeb aga kallimaks gaasitorustiku majja toomine. „Gaasitoru vedamisega majja kaasnevad arvestatav aja- ning rahaline kulu. Tuleb hoolitseda nii vastavate projektide, kooskõlastuste kui ka välistorustiku ehituse eest. Kogu protsess ja asjaajamine on päris pikk ja keeruline ning kulukas. Ei tasu unustada, et gaasikatel nõuab korstent ning kui katlaruumi kubatuur on liiga väike, on vaja välja ehitada ka täiendav ventilatsioon. Pealtnäha odavam investeering, kuid kui kaudsed kulud juurde liita, siis pilt võrdsustub,” võtab Urmas Malmet kiiresti kokku asjaolud, millega uue gaasikütte rajamisel arvestama peab. Seevastu hoonetes, kus on gaas juba sees, on gaasikatel mõistlik valik.

Ainus õhk-vesisoojuspump, mis vastab juba praegu tulevikunõuetele

Daikin Altherma 3 seadmed töötavad õhk-vesisoojuspumpadest seni ainsana uue külmaainega R32. See uue põlvkonna külmaaine on oluliselt keskkonnasäästlikum ja efektiivsem. Senisest R410A külmaainest loobutakse aga õhksoojuspumpades Euroopa Liidus järk-järgult. Nii et uued Altherma 3 pumbad täidavad tulevikunõudeid juba praegu.

Peamine kriteerium, mis eristab erinevate tootjate soojuspumpasid, on küttevõimsuse säilitamine madalatel temperatuuridel. Mõne tootja pumbal kukub võime kasulikult kütta talve tulles kivina. Daikin Altherma 3 tooteid iseloomustab eelmise põlvkonna mudelitega võrreldes kuni 1,9 korda suurem küttevõimsus –20-kraadise välistemperatuuri juures. Praktikas tähendab see, et arvestades tänapäeva hoonete energiatõhususnorme, puudub praktiliselt vajadus võimsamate ja suuremate välisseadmete järele.

Eestikeelse toega juhtpult ja kõrge resolutsiooniga värviline displei teevad Altherma 3 seadme juhtimise arusaadavaks ka vanema põlvkonna inimestele.

Designed in Europe for Europe.

Daikini Belgia tehases arendatud ja toodetud õhk-vesisoojuspumbad rahuldavad eurooplaste maitset ja on pärjatud mitmete disainiauhindadega.

Uuel pumbal on veel üks suur eelis – sisseehitatud magnetiitfilter, mis püüab kinni hoone küttesüsteemis erinevate metallide reageerimisel ning hapniku korrosiooni tulemusel tekkivat sadet. Selle osakesed on nii peenikesed, et ükski sõelfilter ei suuda nendega toime tulla, mistõttu levivad need üle kogu küttesüsteemi, rikkudes ringluspumpasid, ummistades soojusvahetit ning termostaatventiile.

Kuigi soojuspumba välimus ei tohiks olla ühegi küttesüsteemi puhul valikukriteerium, on hea märkida, et ka selles osas on Daikini tooted konkurentidest eespool. Nimelt on Daikin Altherma 3 soojuspumpasid ja gaasikatlaid tunnustatud uuendusliku disaini eest iF DESIGNi ja Reddoti disainiauhinnaga, mis on maailma prestiižikamad ja suurimad disainikonkursid.

Arendajatele kindel sõnum

Urmas Malmeti sõnul räägib Airwave’i ja Daikini kasuks lai tooteportfell ning tugev paigaldajate võrgustik üle Eesti. Nende referentside hulgas on suuri büroohooneid, hotelle ja restorane. Daikini soojuspumbad kütavad ja jahutavad mitme spaa- ning veekeskuse külma- ja soojaveebasseine, rääkimata tuhandetest üle Eesti paigaldatud soojuspumpadest. Kus kortermaja, eramu või uusarendus ka ei asuks, leitakse alati lähim edasimüüja, kes aitab nii paigalduse kui ka edaspidise hooldusvajaduse korral.

„Ka meie enda ettevõttes on üles ehitatud äärmiselt tugev järelteeninduse osakond, mis aitab paigaldajaid seadmete käivitamisega ning tehniliste küsimuste korral. Ja arendajatele on mul kindel sõnum: kui seni on kinnisvara väärtust hinnates räägitud kahe põhikomponendi, asukoha ja arhitektuuri koosmõjust, siis mina lisaksin sinna nimekirja veel ühe olulise koostisosa – küttesüsteemi. Korralikult välja ehitatud ja tänapäevane küttelahendus loob lisaväärtuse, millest ostja oskab lugu pidada ning rõõmu tunda veel pikki aastaid. Suudame tarnida igat liiki kütteseadmeid, olgu selleks gaasi-, õhk-vesi- või maaküte mistahes projektile ning pakume arendajatele eritingimusi. Hea kauba saab, kui võtta aegsasti ühendust meie müügiosakonnaga,” võtab jutu kokku ligi 20 aastat kütte- ja ventilatsioonivaldkonnas tegutsev mees.

