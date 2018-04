Punase laevaga üle lahe

Aeg-ajalt soovime me kõik argirutiinist välja murda. Nüüd, mil ka ilmad üha ilusamad, pakub suurepärast vaheldust meile nii lähedal asuv, samas paljude jaoks veel avastamata Helsingi.

Kõige lihtsam viis Helsingisse saamiseks on loomulikult laevasõit, mis ei ole sugugi tüütu kaks ja pool tundi kestev istumine. Tallinna-Helsingi liin on Läänemere laevareisijate hulgas vaieldamatult populaarseim, mis tingib selle, et laevafirmad on pardaloleku aja reisijatele võimalikult mugavaks ja mitmekülgseks muutnud.

Tallinna-Helsingi liinil seilav Viking XPRS viib reisijad mugavalt otse Tallinna südalinnast Helsingi südalinna. Viking Line

Viis põhjust, miks valida Helsingisse minekuks Viking Line:

1. Tallinna-Helsingi liinil seilav Viking XPRS viib reisijad mugavalt otse Tallinna südalinnast Helsingi südalinna.

2. Laevade sõidugraafik on ideaalne, et veeta Helsingis tegus ja sisukas päev – esimene väljumine Tallinnast on kell seitse hommikul ja viimane väljumine Helsingist kell pool üheksa õhtul.

3. Laevalt leiab valiku suurepäraseid restorane, mõnusaid kauplusi ning meeleolu loovad erinevad artistid.

4. Abivalmis ja vastutulelik laevameeskond annab endast kõik, et reisija end võimalikult hästi tunneks.

5. Võimalus võtta laevareisiks endale ka soodne kajut, mis muudab reisielamuse veelgi nauditavamaks.

Kajut muudab reisielamuse veelgi nauditavamaks. Viking Line



Viking Line Club – kogu Paate!

Tihemini reisides on kasulik mõelda püsikliendiprogrammi, Viking Line Club’i liikmeks astumise peale, kusjuures – liitumine on täiesti tasuta, hilisemaid hüvesid see-eest aga hulgaliselt. Klubiliikmed koguvad oma reiside ja laeval sooritatud ostude eest boonuspunkte ehk Paate (1 € = 1 Paat) ning neidsamu Paate on võimalik kasutada maksevahendina oma reiside eest tasumisel.

Kui oled kogunud kokku juba 500 Paati, saadetakse sulle eripakkumine. 1000 kogutud Paadiga pääsed aga järgmisele tasemele, mida nimetatakse Plus-tasemeks. Sel tasemel koguneb Paate alati topelt ehk 1 € = 2 Paati.

Paatidega saab maksta kõigi ette broneeritud laevareiside ja -teenuste eest, sh laevapilet, kajut, autokoht, toidud laevas ja maapealsed teenused sihtkohas.

Viking Line Club’i liige tasub olla ka seepärast, et saada soodushinnaga laevareise, eripakkumisi laevade kauplustes, restoranides ja baarides ning Viking Line’i sihtkohtades.

Abivalmis ja vastutulelik laevameeskond annab endast kõik, et reisija end võimalikult hästi tunneks. Viking Line

Kuid miks just Helsingisse?

Paljude jaoks võib Helsingi olla kiire vahepeatus mõnda kaugemasse sihtkohta reisides või hoopis linn, mis jääb tööle minnes tee peale, kuid tegelikult tasub võtta endale aega, et Soome pealinna veidi lähemalt avastada.

Helsingil on palju pakkuda nii kultuurihuvilistele kui ka ostuhimulistele, samuti toimub Helsingis mitmeid huvitavaid näitusi, kontserte ja etendusi – kõik ideaalsed viisid toreda päeva veetmiseks. Suviti võib lihtsalt Helsingi kesklinnas jalutades ja arhitektuuri imetledes sattuda mitmetele vaba-õhu kontsertidele ja laatadele, mis enamasti külastajatele tasuta.

Helsingis on palju näha ja teha nii noortel kui ka vanadel, nii üksikutel seiklejatel kui ka lastega peredel. Tasub vaid teha veidi eeltööd, broneerida laevapiletid ja minna avastama!