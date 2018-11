Pühademenüü Läänemerel – midagi igale maitsele!

Viking Line üllatab uue jõulumenüüga, kus lisaks traditsioonilistele pühaderoogadele ja külluslikele mereannivaagnatele on senisest suurem vegani- ja taimetoitude valik.

Kuni 26. detsembrini 2018 serveeritakse Viking Line’i laevade buffet-restoranides pühademenüüd, mille on koostanud tippkokad ja -kondiitrid, kes töötavad igapäevaselt Rootsi tuntud ja hinnatud restoranides. Tippkokkade meeskonda juhib Fredrik Andersson, kes juhendab ka kokkade olümpial Rootsit esindavaid köögikunstnikke.

Selleaastase Viking Line’i jõulumenüü teeb eriliseks seegi, et maitseelamusi saab nautima tulla terve pere või sõpruskonnaga ning seda vaatamata inimeste erinevatele maitse-eelistustele — klassikalise jõulutoidu austajad, mereannifännid, taimetoitlased ja veganid leiavad kõik sellest rikkalikust menüüst endale küllaldaselt sobivat.

Tuukka Ervasti

Aukohal kerged kalaroad ja klassikalised lemmikud

"Sel aastal pöörame erilist tähelepanu kergetele ja värsketele põhjamaistele maitsetele. Meie jõulumenüüs on endiselt aukohal kõik klassikalised jõuluroad, alates marineeritud heeringast kuni vormiroogade ja jõulusingini," ütles Viking Line’i restoranide juhataja Janne Lindholm.

Põhjala saarte algupärastest maitsetest ja kvaliteetsest kohalikust toorainest inspireeritud menüüs on vanad ja armastatud Skandinaavia jõulutoidud kombineeritud uudsete maitsenüanssidega. Ideid ja retsepte on nii Soome, Rootsi kui ka Eesti köögist. Au sees on vanad esivanemate tehnikad nagu marineerimine, soolamine, suitsutamine, hapendamine ning ahjus küpsetamine.

Lihasõprade rõõmuks on jõululaual nii traditsiooniline krõbeda sinepi, muna ja riivsaiakoorikuga jõulsink kui ka erinevad pâté’d, ulukihautis, searibid ja toorvorstid. Eriti rikkalik on mereannivalik — laualt ei puudu erinevad marineeritud ja maitsestatud heeringad, erinevate kastmetega tursakotletid ja graavilõhe. Lõhet saab nautida muide kolmel eri viisil valmistatuna — ahjus küpsetatuna, kuum- ja külmsuitsutatuna. Ka krevette saab proovida mitmel eri moel ja kastmes, samuti pakutakse mitut sorti kalamarja.

Tuukka Ervasti

Unustatud pole ka taimetoitlasi ja veganeid

Lisaks armastatud klassikalistele jõuluroogadele täiendati menüüd pühadevalikusse sobivate taimetoidu- ja veganiroogadega, mille osakaal selleaastases menüüd on üllatuslikult suur.

Ainuüksi erinevatest tervislikest taimsetest roogadest on võimalik kõht täis süüa ja jõuluperioodile küllaltki omast raskustunnet vältida. Mitmekülgne valik sisaldab nii traditsioonilisi aedviljavorme, vürtsikat punast kapsast ja klassikalist hapukapsast kui ka röstitud ja hautatud köögivilju.

Salateid on täiendatud ülipopulaarse lehtkapsa ehk kale’iga, särtsu annavad eksootilised maitseained ja krõbedad pähklid. Selleaastane pühade-buffet pakub ka marineeritud vegani-“heeringat”, röstitud juursellerit, seene-juurviljagratääni, pika pipra ja apelsiniga glasuuritud porgandeid ning mitmeid veganimagustoite.

Tuukka Ervasti

Kui aga tõesti Läänemerele neid vapustavaid maitseid nautima ei jõua, või vastupidi — avastate sellest jõulumenüüst oma uue lemmiku, mida hirmsasti tahaks ise kodus valmistama hakata, siis järgnevalt vegani-“heeringa” retsept:

Vaja läheb:

3 punast sibulat

3 dl Oatly! kaerapõhist “hapukoort” iMat Fraiche

9 dl veganimajoneesi

3 dl hakitud tilli

2 dl punast meremarja

3 sidrunit

Soola ja pipart

6 dl äädikat

12 dl suhkrut

18 dl vett

10 loorberilehte

20 vürtspipart

6 baklažaani

Valmistamine:

Kuumuta äädikas, suhkur ja vesi. Lisa loorberilehed ja vürtspipar. Lõika baklažaan esmalt 5 mm viiludeks ja seejärel parajateks “heeringa”-tükkideks. Kalla peale äädikaleem ning lase maitsestuda vähemalt 24 tundi.

Viiluta punased sibulad ning sega iMat Fraiche’i, veganimajoneesi, hakitud tilli, punase meremarja ja sidrunimahlaga. Maitsesta soola ja pipraga. Lisa korralikult kurnatud baklažaanitükid.

Vegani-"heeringas" Foto: Tuukka Ervasti

Eraldi jõululaud lastele

Sageli tullakse just pühade ajal laevareisile kogu perega. Viking Line’i jaoks on oluline pakkuda tervislikku ja kvaliteetset toiduvalikut, mis maitseks ka kõige väiksematele reisijatele.

Sel põhjusel katab Viking Line tänavusteks pühadeks eraldi lastele mõeldud Rootsi laua, mille menüü koostas Rootsi juuniorkokkade meeskond. Laste-buffet’ värvikirevus ja rõõmus väljapanek julgustavad lapsi kindlasti proovima ka nutikaid taimetoiduvalikuid!

Tuukka Ervasti

Pühadele omaselt on buffet-road pidulikumad, sest just sel ajal aastas on isu erilisemate ja hõrgumate toitude järele. Kustumatu maitseelamus on garanteeritud kõigile — tulge ja proovige järele!