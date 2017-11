Netipokkeri Eesti meistrivõistluste tasuta avaturniirile oodatakse üle 500 võistleja

Sel laupäeval saavad OlyBeti pokkeritoas alguse tänavused Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni korraldatavad netipokkeri Eesti meistrivõistlused, mille tasuta Texas Hold’emi avaturniirile oodatakse üle 500 mängija.

“Meie suureks rõõmuks on Eesti netipokkeri meistrivõistlused viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Kuna sel korral saab tiitlijaht avalöögi freeroll'iga ehk tasuta turniiriga, kus kõigil on võimalik end proovile panna, on laupäevasele võistlusele oodata väga rohkearvulist osalust,” selgitas OlyBeti tegevdirektor Veiko Krünberg. Baltimaade suurima mänguportaali juhi hinnangul on oodata Eesti netipokkeri tiitli nimel võistlema enam kui 500 Eesti pokkerihuvilist.

Tasuta avaturniir algab OlyBetis sel laupäeval kell 19. Seal saavad osaleda kõik huvilised allalaaditava pokkeritarkvara kaudu või ka arvuti veebilehitsejas ja mobiilis.

Kümme päeva vältavad meistrivõistlused jätkuvad OlyBeti pokkeritoas pühapäeval 11-eurose osalustasuga Texas Hold’emi rahvaturniiri ja 22-eurose Razzi formaadis võistlusega ning esmaspäeval üks ühe vastu ehk Heads Upi formaadis tiitlivõistlusega. Kokku on OlyBetis toimuvatel esimestel turniiridel auhinnarahana garanteeritud 5000 eurot.

Freeroll'il on lisatud auhindu enam kui 500 euro eest. 14 edukamat teenivad järgmise päeva rahvaturniiri tasuta pääsme ning võitja saab lisaks 2018. aasta pokkeri Eesti meistrivõistluste 350-eurose põhiturniiri pääsme.

Samaväärilise pileti võidab lisaks auhinnarahale ka pühapäevase rahvaturniiri tšempion. Razzi ja Heads Upi tiitlivõistluste võitjad teenivad Eesti meistrivõistluste 150-eurose turniiripääsme. Kõik tiitlivõitjad saavad ka 2018. aasta pokkeri Eesti meistrivõistluste lõpugala ajal koos diplomiga meistrisõrmuse.

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni korraldatavate netipokkeri Eesti meistrivõistluste raames toimub tänavu 14 tiitlivõistlust, mis kulmineeruvad 12. novembril 110-eurose põhiturniiriga. Meistrivõistlused on avatud ainult Eesti mängijatele ja alates 21. elueast.

Vaata netipokkeri Eesti meistrivõistluste kohta lisainfot siit.