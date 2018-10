Mõjukad tulevad taas | 2018. aasta Eesti mõjukamad inimesed saavad selgeks kuu aja pärast

Mõjukus on võime saavutada endale soovitud tulemusi ning muuta ja kujundada olulisi protsesse, teiste käitumist või mõtlemist.

Eesti Päevalehe ja Delfi uudistejuhi sõnul on antud projekti panustanud ligi 100 Eesti Päevalehe, LP, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe ajakirjanikku, kes hindasid kandidaatide mõju Eesti igapäevaelule sel aastal.

"Ajakirjanikud, kes erilise tähelepanuga jälgivad ühiskonnas toimuvat, koostavad juba neljandat aastat mõjukate edetabelit. Kõige mõjukamaid ei valita uisapäisa, vaid need sada inimest on oma seisukohad põhjendanud ja läbi vaielnud. Arvan, et leidsime igas kategoorias üles need inimesed, kes tõepoolest on möödunud aasta jooksul Eesti ühiskonda ja avalikku ruumi kõige enam mõjutanud. Kindlasti on tabelites ka üllatusi, kuid neid nimesid nähes ja järele mõeldes võib tõdeda, et kõigil neil on olnud Eesti elule oma mõju, nii poliitikas, meelelahutuses kui ka maaelus," sõnas Tamm.

2015. aastal valisid Ekspress Meedia väljaanded kõige mõjukamaks eestlaseks Marju Lauristini, 2016. aastal Kersti Kaljulaiu ja2017. aastal Jüri Ratase.

Erinevate kategooriate TOP 20 ilmuvad alates esmaspäevast reedeni Eesti Päevalehes. TOP 100 ilmub eriliselt mahukana 1. detsembri LP-s.

Kategooriate ilmumise järjekord:

ESMASPÄEV (26.nov) - ühiskonnategelased, Eesti elavate venekeelt kõnelevate inimeste mõjutajad (EPL)

TEISIPÄEV (27.nov) - majandustegelased (EPL)

KOLMAPÄEV (28.nov) - sporditegelased (EPL)

NELJAPÄEV (29.nov) - maaelu mõjutajad (Maaleht); noorte mõjutajad (EPL)

REEDE (30.nov) - kultuuri- ja meelelahutustegelased (EPL)