Meerhof 2.0 kliendipäeval näeb Eesti kinnisvaraarenduse tippkvaliteedi ja luksuse taset ning enneolematut showprogrammi

Sel laupäeval, 16. septembril kell 11.00 - 15.00 toimub eksklusiivse kortermaja Meerhof 2.0 avatud uste päev. Meerhof 2.0 on Metro Capital OÜ poolt Lauluväljaku kõrvale, mere äärde arendatav luksukortermajade kompleks, kus on tipptasemel ehituskvaliteet, luksuslik arhitektuur ja mille hoovis asuvad privaatsed tennise- ja golfiväljakud. Meerhof 2.0 kuulub Eesti kvaliteetseimate ja innovaatilisemate uusarenduste hulka. Täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks kaasati projekteerimismeeskonda akustikud, energiatõhususe eksperdid ja isegi feng shui asjatundjad tõi esile Metro Capitali partner Ain Kivisaar.

Kõik huvilised on oodatud uhkesse näidiskorterisse, kus iga detail on läbi mõeldud ja kus saab vastuse küsimusele, mida tähendab väljend luksuskortermaja. Samuti saavad külalised nautida kahe 10-korruselise torni vahel toimuvat köielkäimisshowd ja tutvuda sisehoovis kõrgklassi spordialadega.

Kliendipäeva programm:

11.00 Kliendipäeva avamine

11.00 – 12.30 Eesti vs. Soome noorte rulluisuhoki demomäng

12.00 Eesti kuulsaim slackliner'i Jaan Roose etteaste

13.00 Eesti tipptennisistide demomäng uuel Meerhofi tenniseväljakul

13.15 Golfivõistlus

14.00 Eesti kuulsaim slackliner'i Jaan Roose etteaste

15.00 Kliendipäeva lõpetamine

Foto: Metro Capital

Metro Capital on kodumaine ettevõte, mis on panustanud Tallinna elamuarendusse juba üle kümne aasta. Ettevõtte eesmärk on luua elukeskkond, kus tulevastel elanikel oleks tõeliselt hea elada.

Viimase paari aastaga on Metro Capitali poolt Tallinnasse loodud enam kui 400 uut korterit ja antud klientidele üle enam kui 50 000m2 elamispinda, olles sellega üks edukaim ettevõtteid uute korterite arendus-ja müügiturul.

Metro Capitali arenduste portfellis on lisaks Meerhofi kvartalile ka mereäärsed Tivoli ja Kiikri elamurajoonid.