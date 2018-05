Lähme Helsingisse poodlema? Miks mitte?

Istusin õhtul rahumeeli kodus, kui sõbranna helistas ja õhinal seletas, et Viking Line’i laevadel on parasjagu käimas kampaania, mis hea hinnaga laevareisi lubab. Pakkumist nähes tekkis sõbrannal idee juba järgmisel vabal päeval Helsingisse šoppama minna ja mindki kaasa kutsuda.

Miks me šoppamiseks Helsingisse sõitma peame?

Esimese hooga ei osanud ma sõbranna plaanist midagi erilist arvata ja ausalt öeldes tundus idee Helsingisse poodlema minekust pigem kentsakas – kas meil pole mitte Tallinnas täpselt neidsamu poode, sealjuures tõenäoliselt mõistlikumas hinnaklassis kaubavalikuga? Kuna sõbranna aga ikka nii õhinas oli ja Helsingi mulle linnana väga meeldib, ei hakanud ma pikemalt ka vastu puiklema – spontaansed ettevõtmised on täpselt minu stiil.

Sõbranna, kannatamatu hing, nagu ta on, oli meile tegelikult juba enne minuga nõu pidamist järgmiseks hommikuks piletid broneerinud, ilmselt aimates, et ma tema plaaniga kaasa lähen. Seega seadsime juba järgmisel hommikul sammud A-terminali poole.

Viking Line

Teeme siis juba korraliku naisteka ja naudime elu

Pardaleminek sujus kenasti ning laevas olles mõtlesime, et enne pikka päeva poodlemist võiks kenasti kõhud täis süüa.

Viking XPRSi restoranide valik on mitmekesine ja meie otsustasime sel korral Rootsi laua kasuks, mis on kuldne kesktee minu ja sõbranna maitse-eelistusi arvesse võttes. Nimelt olen mina alati erinevate maitseelamuste otsingul ja seetõttu kulub mul üüratu aeg otsustamiseks, kui konkreetse menüü hulgast midagi välja valima pean. Seevastu sõbranna eelistused on pigem gluteeni- ja laktoosivabad ning taimsed.

Viking Line

Nii osutuski Rootsi laud imeliseks valikuks enne eesseisvat tegusat päeva ja pettuma ei pidanud üheski roas – proovisin ka mina vegan- ning taimetoite ja julgen neid kindlasti soovitada.

Erilise boonusena toon välja sellegi, et kui tihti tähendab Rootsi laud sadu erinevaid toite, millest pea pooled ei pruugi tegelikkuses üldse kuigi suureks maitseelamuseks osutuda, siis Viking XPRSi Rootsi laua valikus on täpselt paras hulk erinevaid roogi, millest viimne kui üks ääretult maitsev. Lisaks on ka hind väga mõistlik, eriti arvestades, et hinna sisse kuuluvad ka hommikul asendamatu kohv, tee ja karastusjoogid ning lõuna- ja õhtusöögi puhul ka vein ja õlu.

Viking Line

Kohal – kuhu nüüd?

Helsingis olime juba enne kümmet ning otsustasime esimese asjana käia läbi väiksemad butiigid ja disainipoed, sest pisemad kauplused suletakse Helsingis laupäeviti üsna vara. Erilise avastusena mainin siinkohal Moko sisustuspoodi, kus müügil kõike alates vintage-mööblist ja lõpetades retrostiilis postritega. Moko on ühtlasi ka kohvik, seega ideaalne vahepeatus neile, kes ei soovi šoppamisest eraldi kohvipausi teha.

Lisaks külastasime second-hand poode, millest parimad leiud tulid helsinglaste soovitatud Uff keti poekestest – kusjuures, poe müügitulud lähevad heategevuseks, mis muudab šoppamine veelgi nauditavamaks.

Kui juba piisavalt mööda Helsingi tänavaid seigeldud oli, otsustasime kaubanduskeskused ette võtta. Kesklinnas on need kenasti ühte kohta koondunud ja valik on mitmekesine. Meie veetsime suurema osa ajast 2017. aastal Põhjamaade parimaks ostukeskuseks valitud Forumis, soomlaste palavalt armastatud Stockmannis ning veidi uuemas ja modernsemas Kamppis – kõigis neis hulgaliselt poode, mis ei ole oma teed Eestisse veel leidnud.

Viking Line

Ja kui riidepoodides kolamine mind tegelikult üsna külmaks jätab, siis ühel hetkel sain ma enda õnneks ning olgem ausad, rahakoti kahjuks, ümber veendud – nimelt, kes vähegi kursis eksklusiivsete kosmeetikabrändide ja iluteemadega ning väljamaa kuulsaimate youtuber’itega, see avastab enda jaoks Helsingi kaubanduskeskustest maapealse paradiisi… Üle võlli glamuurne Jeffree Star USAst, võluv ja samal ajal sünge Linda Hallberg Rootsist, maailmakuulus kulmutoodete bränd Anastasia Beverly Hills ja paljud teised – kõik need nimed on Helsingi kosmeetikapoodides ja kaubamajades esindatud. Juba sellepärast tasub tõelistel fännidel minna, sest kui neid brände ka internetist suure postikuluga Eestisse tellida saab, siis Helsingis on võimalus kohapeal ka kõike proovida.

Ja kui sammulugeja ühel hetkel 30 000 näitama hakkas, oligi paras aeg tagasi terminali suunduda ning väsinuna, kuid rahulolevana armsasse Tallinna tagasi sõita.

Viking Line

