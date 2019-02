KUULA | Saade “Paremad Jutud”: Kellele hakatakse maksma 13. pensioni ja miks töövõimereform on edulugu?

Eesti riigi eelarvest moodustavad kulutused erinevatele sotsiaalvaldkonna probleemidele ligi poole. Tegemist on igat ühiskonna gruppi puudutava teemaga, kus mõttetuid jänesehaake ja uperpalle teha ei tohi. Vaikselt kõiki arvesse võttes aga parandada kindlasti.

Reformierakond läheb valimistele näiteks ideega hakata maksma pensionäridele 13. pensioni – seda küll vaid üksi elavatele pensionäridele. Pensionite üldist kasvu loodetakse aga nelja aasta jooksul keskeltläbi 200 euro ulatuses. Samuti on Reformierakonna üheks oluliseks teesiks säilitada mõne konkurendi poolt lammutada soovitavad pensionisambad. Mida on aga oodata töötavatel pensionäridel? Kuhu tõusevad lastetoetused?

LOE LÄHEMALT: Reformierakonna pensioniplaan

Iga inimene teab, et millegi eest maksta saab vaid siis kui tööga on selleks raha teenitud. Riigi teenistuseks on maksud ning makse saab koguda vaid töötavatelt inimestelt, kes panustavad ühiskonda, teenivad raha, kulutavad seda. Tänu 6 aastat tagasi jõustunud töövõimereformile on meil töökäsi täna mitmeid tuhandeid inimesi enam. Uurime lähemalt, miks on töövõimereform edulugu?

Saate “Paremad jutud” kolmandas osas istus “tavaliseks inimeseks” kehastunud saatejuhi vastas küsimustele vastama endine Eesti Vabariigi sotsiaal- ja peaminister Taavi Rõivas.

Kuula vestlussaate “Paremad Jutud” kolmandat salvestust siit: