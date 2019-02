KUULA | Saade “Paremad Jutud”: Euroopa tulevik ehk kellega peaks Eesti sõbrustama?

Välispoliitilises mõttes on Eesti end selgelt positsioneerinud Euroopasse ja selleks liitunud kõikide võimalike organisatsioonidega Euroopa Liidust ja NATOst, rahaliidu ja OECDni. Me mängime suurtega samas liigas, mis tagab meile tingimused ja turvalisuse argipäevas.

“Kordamine on tarkuse ema, kuid ikka tuleb märkida neile, kes Euroopa Liidu ja Eesti suhetest räägivad, et liidu kõikide laudade taga on Eestil sama palju hääli kui on Saksamaal, Prantsusmaal, Poolal või Kreekal. Me oleme ühes paadis, otsustame koos ja ei pea olema raketiteadlane mõistmaks, mis oleks olukord liitu mitte kuulumisel,” räägib Siim Kallas saates.

Mis on Eesti positsioon ja tugevus hetkel Euroopa Liidus? Millised on meie ja Liidu kui terviku suhted? Mis saab peale brexitit? Miks me siiani mõtleme Euroopast kui meist ja nendest? Miks poliitilises võitluses võetakse ikka ja jälle kalevi alt välja EList lahkumise mõte? Mida Kallas parasjagu loeb ja mida teistele lugeda soovitab? Miks jälle valimistel kandideerib. Need on vaid mõned küsimused, millele vastuseid püüame anda.

Saate “Paremad jutud” viiendas osas arutles Siim Kallas Euroopa oleviku ja tuleviku üle ning selgitas-avas just trükivalgust näinud raamatu “Vabaduse ja kurjuse vahel. Euroopa liidu lugu” põhjal Euroopa Liidu minevikku.

Kuula vestlussaate “Paremad Jutud” viiendat salvestust siit: