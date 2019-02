KUULA | Saade “Paremad Jutud”: Eesti meditsiinis tuleb teha uber’it või taxify’d SISUTURUNDUS RUS

Kui Eestis rääkida täna arstiabist ja meditsiinist üldisemalt on esimesteks jututeemaks ravijärjekorrad – nende pikkus, ebamäärasus ja ettemääramatus. Kui uskuda eksperte siis ei ole probleem, mitte selles, et poleks arst – küsimus on selles, et meil puudub süsteem, et teada kus on arst ja kus on tema patsient.