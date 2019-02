KUULA | Saade “Paremad Jutud”: Eesti julgeolekugarantii on artikkel 5 ja meie oma kaitsetahe

Eesti on vaba riik, seda juba ligi kolmkümmend aastat. Oleme ehitanud üles globaalses mõistes väga turvalise, korruptsioonivaba ja turvatud riik. Oleme maailma suurima julgeolekuorganisatsiooni liige ja selgelt üks neist, kes hoiavad maailmas korda.

Olgugi, et oleme globaalses mõistes väike – ei, mikroskoopiline - riik, oleme NATOs oluline partner, kulutame erinevalt paljudest oma kaitsekulutusteks kokkulepitud 2% SKTst ning valanud verd teistega külg külje kõrval nii Afganistanis, Iraagis kui mujal. Eesti on ka Euroopa Liidu ja NATO idapiiriks ning üheks olulisimaks tegijaks nii öelda a-sümmeetrilises sõjas ja küberturbes.

Sisejulgeolekus on meil probleeme osade kuritegevusliikidega, mida saab parandada pigem hariduse, selgituse ja majandusliku arenguga. Endine välisminister aga ei usu võimalusse, et Eestis võiks korduda näiteks “roheliste mehikeste” stsenaarium – selleks on Eesti esiteks ELi ja NATO liige ja teiseks päästab meid majanduslik paremus alternatiivist.

Välismaailma alases julgeolekus on olukord keeruline nagu alati, kuid uudne on asjaolu, et lisaks idast tulevale disinformatsioonile ja manipulatsioonile, tuleb seda täna ka läänest. Paet leiab, et need hääled on pigem sisepoliitiliseks tarbimiseks ning keegi NATOt lõhkuma ei lähe ning Venemaale andestama ka mitte.

Saate “Paremad jutud” kaheksandas osas räägime üldiselt julgeolekust, nii meie sise- kui välisest julgeolekust. Saates on külas 9,5 aastat välisministriametit pidanud, tänane europarlamentäär ehk MEP Urmas Paet. Saatejuht on ajakirjanik Martin Hanson.

