Kuidas valida oma majale õiget maasoojuspumpa?

Kallinev energia on pannud majaomanikke üha rohkem vaatama ülimalt säästlike maasoojuspumpade poole, seda nii uusehitiste puhul kui ka olemasolevate küttesüsteemide uuendamisel. Aga missugust maasoojuspumpa valida?

Inverterkompressoriga maasoojuspump säästab veelgi rohkem

Kui teil on piisavalt suur krunt maakollektori torustiku paigaldamiseks, siis tasub kindlasti otsustada maasoojuspumba kasuks, sest kaasaegne inverterkompressoriga maasoojuspump vähendab küttekulusid kuni 80%.

Kui tavapärane ON-OFF-kompressor lülitab kütte sisse siis, kui ruumi temperatuur alaneb kindla piirini ja välja siis, kui etteantud temperatuur on saavutatud, siis inverterkompressor reguleerib küttesüsteemi võimsust sujuvalt vastavalt maja tegelikule küttevajadusele, andes lisakokkuhoidu vähemasti 10%. Näiteks Põhja-Euroopa turuliidri, Rootsi firma NIBE Energy Systemsi uudsete soojuspumpade F1155 ja F1255 sesoonne kasutegur SCOP ulatub tänu inverterkompressori kasutamisele isegi meie külmas kliimas tasemeni 5,4. See tähendab, et 1 kWh elektrienergia kasutamisel annab see soojuspump üle 5 kWh soojusenergiat.

Sobivad ka vanade küttesüsteemidega ühendamiseks

NIBE uusi soojuspumpi on võimalik kasutada ka vanade majade keskküttesüsteemides, mille kütteallikaks on õli-, gaasi- või tahkeküttekatel. Soojuspump ühendatakse radiaator-, konvektor- või põrandaküttesüsteemiga. F1255 veeboiler mahutab 180 liitrit, aga suurema sooja vee vajaduse korral saab mudelile F1155 lisada veelgi mahukama veeboileri.



Lihtne kasutada

NIBE soojuspumpa on lihtne kasutada, sest kasutusjuhised ja vajalik info kuvatakse eestikeelsena suurele värvilisele LCD-ekraanile, kusjuures ainsa tootjana on NIBE sisestanud oma soojuspumba juhtpaneeli nii põhjalikud eestikeelsed kasutusjuhised, et soojuspumpa saab juhtida ka eraldiseisvat kasutusjuhendit vaatamata. Uudne kaugjuhtimise süsteem NIBE Uplink võimaldab soojuspumpa jälgida ja juhtida interneti vahendusel.

NIBE soojuspumpadel on Eestis volitatud müüja ja paigaldaja Kliimaseade OÜ, kes kasutab tootja poolt väljatöötatud projekteerimistarkvara, mis võimaldab valida majale sobiva soojuspumba, maakollektori pikkuse ja sooja tarbevee boileri suuruse ning arvutada välja ka kokkuhoidu võrreldes muu kütteliigiga, samuti aastast ekspluatatsioonikulu ja tasuvusaega. Seda on kliendil enne küttelahenduse valikut kindlasti tark teha, sest erinevad müüjad pakuvad erinevaid lahendusi, mida on tarbijal endal raske omavahel hinnata.