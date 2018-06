Kuidas moodsalt riietumiselt raha kokku hoida? Brigitte Susanne Hunt teab

Olgugi et igas kaubanduskeskuses on kümneid erinevaid poode, kus võib riiete valik silmade eest kirjuks võtta, on alati parem, kui valid oma riided poodidest, kus hinnad soodsamad ja oht kaht samasugust asja kohata olematu.

Just selleks lõid moejumalad siia maailma kaltsukad. Paavli Kaltsukas on pood, mille pärliks on tõeliselt suur valik korralikke riideid Inglismaalt nii meestele kui ka naistele. Lisaks hoovimüük, kus saad soojal suvepäeval mõnusalt õues uudistada, ning erakordselt nunnu spetsiaalselt lastele mõeldud pood, kus nii riideid kui ka mänguasju. Vaata videost, kuidas möödus Brigitte Susanne külastus Paavli Kaltsukasse!