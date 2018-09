Kaheksa mõtet, mis aitavad sul teha parema firmapeo

Muidugi on kõige lihtsam lasta pidu korraldada agentuuril. Maksta arve ja mure murtud. Kuid oma korraldatud sündmuse võib saada sama hea, kui leiad ägeda koha ja toreda toitlustaja. Siin on kaheksa ideed, kelle poole pöörduda, kui vaja ise pidu teha.

1. Glamuurne mõrvamüsteerium Laitse lossis

Kaasakiskuv seltskonnamäng viib sind kolleegidega maailma, mida argielu ei paku. Osavasti on siin tervikuks seotud neljakäiguline õhtusöök ja rollimäng, milles ollakse kogu õhtu. Mängu viivad läbi kogenud juhid ning ettevõtmise põnevus sõltub osalejate pealehakkamisest. Lühidalt on lugu järgmine. Aasta 1923. Noorel Eesti riigil tuleb teha raskeid valikuid. Ajad on segased, igat sorti salakuulajaid ja kahtlast elementi luusib ringi. Sa kuulud kõrgseltskonda, kes koguneb Laitse lossi, mille ehitanud Woldemar von Üxküll äsja Brasiiliast naasnud on. Pidulikus õhtusöögilauas on riigimehi ja naistemehi, sullereid ja pühamehi, daame ja härrasmehi. Ja siis hakkab juhtuma.

2. Jääaja Keskus ei jäta külmaks

Erinevas suuruses ruume on seal nii väikeste seminaride korraldamiseks kui ka võimsate jõulupidude tarbeks. Sünnipäeva, konverentsi või firmapeo saab teha otse elusuuruses mammuti karvase kere kõrval või lummava Saadjärve panoraamvaatega saalis. Kõik ruumid on varustatud moodsa esitlustehnikaga. Ja Jääkaru kohvik toitlustab üritusi suurepäraselt, sest toidud valmivad kohapeal.

3. UDU Catering & Events muudab sündmuse maitsekaks

UDU catering sündis suurest soovist pakkuda oma pikaaegseid kogemusi toidust, toitlustusest, teenindusest ja ürituste korraldusest. Meeskonnas on asjatundjad, kelle entusiasmi ja tahtega teha häid asju saab korraldada meeldejäävaid üritusi. Eesmärk ei ole lubada, et ollakse parimad, vaid ka päriselt teostada projekte, mis õnnestuvad alati oodatust paremini. UDU Catering & Events pakub paindlikke maksevõimalusi ja ääretut personaalsust – sinu pidu ei saa olema kellegi teise peo videomeenutus.

4. Maskeraad paneb kihvtilt riidesse

Kostüümipeod on ikka popid. Maskeraad on võrratu ja armas kostüümilaenutus Tallinnas, kus on üle 3000 erineva kostüümi. Suure osa neist on valmistanud spetsiaalselt sealsed õmblejad ja stilistid ning seetõttu ei teki peol olukorda, et keegi on samasuguses kostüümis. Paljud ajastutruud kleidid-vormikuued on varem ära proovitud Teoteatri ja Estonia lavadel. Maskeraad aitab, kui peo teemaks on 70ndad, rokk-punk, erinevad rahvad ja rahvused, halloween'i nõiad ning kindlasti ka 20ndate gangsterid. Ka päris hullude soovide korral.

5. Parim pidu Balti jaama ootepaviljonis

Korralda oma firmapidu, tooteesitlus, kontsert, pulm või muu eriüritus eksklusiivses „loo, mida tahad“ stiilis sündmuspaigas. Balti jaama ootepaviljoni mahutavus on umbes 500 inimest püstijalaüritusel või teatristiilis ja 300 inimest laudadega üritusel. Olemas on lukustatavad abiruumid ja garderoob, küte, üldvalgustus ja tualettruumid ning paraja võimsusega elektrivool. Soovi korral võib tellida ka valve ja lõpukoristuse. Parkimisvõimalused on head, sündmuspaik on mugavalt ligipääsetav nii jala kui ka ühistranspordiga. Kui ei usu, küsi Egerta käest telefonil 5344 7850.

6. Mooste Folgikojas on ruumi ka muuks kui muusikaks

Endisest Mooste mõisa karjalaudast on saanud aasta ringi kasutatav kontserdi- ja konverentsikeskus. Ehitatud 1905. aastal, restaureeritud 2010. aastal. Mooste Folgikoda on armastatud pulmapidude koht, samuti teatri- ja tantsuetenduste paik ning sobib suurepäraselt erinevate firmaürituste korraldamiseks. Majas on üle 1000 ruutmeetri põrandapinda, suur saal koos lavaga on pea 700-ruutmeetrine. Lisaks kaks väiksemat ruumi. Erineva mööblipaigutusega mahutab kuni 600 inimest, kuid jääb hubaseks ka 60 osalejaga sündmustel. Tasemel heli- ja valgustehnika, väga hea akustika.

7. Helios Hall – vanalinna ägedamaid peokohti

Veeda unustamatu aeg kolleegide või sõpradega sõna otseses mõttes keset kunsti ja muusikat. Võimalik on läbi viia nii väikeseid üritusi, koosviibimisi kui ka suurüritusi. Helios Hall on varustatud 18 projektori ja kaheksa kõlariga, mis annavad kogu keskkonnale ideaalselt visualiseeritud õhustiku ja täiusliku heli. Soovi korral on võimalik näidata oma korporatiiv- või kunstvideoid ja pilte 380 ruutmeetril ja kuni 4,5 meetri kõrgusele. Pane oma mõtted planeeritava sündmuse teemal kirja ja saada kiri e-posti aadressile: event@helios-hall.ee.

8. Kui omal kokkasid napib, aitab Europagar

Europagar on pagari- ja kondiitritoodete valmistaja, kes tähistab 25. tegevusaastat. Teevad eritellimusena torte firmapidudeks, sünnipäevadeks, pulmadeks ja teisteks tähtpäevadeks. Tellida saab nii vigurtorte, 3D-vigurtorte kui ka korrustorte erinevates suurustes. Pildid tortidele saab tellida nii käsitsi joonistatult kui ka prindituna suhkrumassile. Vaata võimalusi kodulehel!

