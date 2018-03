ISKU kinkis Eesti 100. sünnipäevaks viiele koolile uue sisustuse

Mööblifirma ISKU Baltics OÜ kinkis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks viiele Eesti koolile uut mööblit. Eesti 100. juubeliaastal saavad värskenduse Pala Kooli, Valga Priimetsa Kooli, Koeru Keskkooli, Otepää Gümnaasiumi ja Kaarli Kooli klassiruumid.

“Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise fookuses on lapsed ja noored. ISKU tehtav kingitus muudab noorte õpikeskkonna paremaks ja see rõõm kestab juubeliaastast kaugemale,” ütleb Riigikantseleid EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.

Möödunud aasta 30. novembrini oli Eesti koolidel võimalik osaleda ISKU EV100 algatuses “Igale lapsele korralik mööbel!”. Konkursil uue klassiruumi mööbli saamiseks osales 216 kooli üle Eesti, viis uue sisustuse saavat kooli loositi välja 28. veebruaril.

“ISKU kingitus Eesti üldhariduskoolidele on helde,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. “Usun, et paremas keskkonnas on õpilastel ka suurem motivatsioon koolis käia ning häid tulemusi saavutada.”

ISKU Baltics Eesti tegevjuht Aidas Barkauskas ütles, et laste õpikeskkond on hariduse omandamisel oluline tegur ja see oli koht, kus saime oma panuse anda. Otsus suur kingitus Eesti Vabariigi 100. juubeliks teha tuli kergelt. “Oleme rõõmsad, et konkursil osales 216 kooli üle Eesti. See näitas, et meie kingitus läks korda,” ütleb Barkauskas.

Uue klassiruumi saavad:

Pala Kool

Valga Priimetsa Kool

Koeru Keskkool

Otepää Gümnaasium

Kaarli kool

Rahaline väärtus kingitusele kujunes ISKU müügikäibelt. Ajavahemikus 24.11.2017 – 24.02.2018 igalt ISKUs tehtud ostult läks Eesti üldhariduskoolide õpikeskkonna hüvanguks 3%.