Idukonkursi võit tõi TTÜ inseneridele maailma muutmise käeulatusse

Rahvusvahelise idufirmade konkursi PowerUp! võit tegi TTÜ inseneride headest mõtetest käegakatsutava toote, mis võib edu korral maailma muuta.

"Meri on lai ja merevood kasutamata. Eesti võiks sealt saada palju megavatte energiat, lihtsalt tule ja võta," selgitas Lainergy üks asutajaist, insener Nikon Vidjajev.

Vähesed inimesed ajaloos on jõudnud maailma muutmisele nii lähedale kui Lainergy asutajad. Kui inimkond suudaks tõhusalt ja tasuvalt püüda maailmamerede lainevõimsust, avaks see meile praktiliselt piiramatu ressursi: vaid tuhandik kõikide ookeanide laineenergiast kataks maailma energiavajaduse viiekordselt.

Lainergy uudne ujuv elektrijaam toodab merelaineist sama palju elektrienergiat kui avameretuulik, aga teeb seda stabiilsemalt ja väiksema keskkonnamõjuga kui tuule- või päikesejaamad. Erinevalt praegustest laineenergiaparkidest on ta mobiilne – sisuliselt on tegemist generaatorlaevaga.

Kui Lainergy võitis 2015. aastal ajaloo esimese PowerUp! roheenergia idufirmade konkursi, oli ujuv elektrijaam veel idee kahe noore inseneri peas. Kolm aastat hiljem saab idufirma juba väita, et nende seade harib merelainetest elektrit kolm korda tõhusamalt kui teised laineenergiageneraatorid ning sel on potentsiaali ka madala lainetusega Eesti rannikumeres.

"Konkursi võit avas meile palju uksi nii investorite kui ülikoolide juures," ütles Vidjajev. "Võidu hetkeks olime teinud vaid palju tasuta tööd ja katsetanud basseinis mõnd väikest prototüüpi, aga praeguseks on seljataga suured uuringud TTÜ mereinstituudiga ja väikelaevade kompetentsikeskusega Kuressaares ning suvel hakkame ujuvat elektrijaama Kuressaares avalikult katsetama."

Kui seni on PowerUp! konkursilt tuule tiibadesse saanud uudne laineenergia-elektrigeneraator veel pigem teadusprojekt, siis pärast edukat avalikku katsetamist saab sellest juba äri. "PowerUp! konkursilt kogutud tuntus ja tunnustus on meile toonud investoritelt juba mitu pakkumist, millega kavatseme arendamist jätkata," rõhutas Vidjajev. „Meie tootel on väga suur potentsiaal.”

Tänavusele konkursile PowerUp! saavad roheenergia-idufirmad registreeruda 19. aprillini. Lisaks säästvale energeetikale ootab Eestipoolne konkursi korraldaja, Teaduspark Tehnopol ideid, mis seotud sudu vähendamisega, aga ka mobiilsuse, nutika linna ja küberturvalisusega.

Kesk- ja Ida-Euroopa suurima säästva energia idufirmade konkursi korraldaja EIT InnoEnergy koostööpartneriks Eestis on Tallinna Teaduspark Tehnopol. Ühisteks eesmärkideks on toetada Eesti energiavaldkonna innovaatiliste ettevõtete arengut ja jätkusuutlikkust. Tehnopol arendab Eesti rohetehnoloogia valdkonda alates aastast 2010 koostöös PAKRI Teadus- ja Tööstuspargiga.