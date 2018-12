Eesti Päevalehe sünnipäevakingitus lugejatele – keera kogu Päevalehe ja Delfi sisu lahti kõigest 13 sendi eest!

Erihinnaga kogupaketi tellimus annab lisaks tasuta uudissisule ligipääsu kõikide Ekspress Meedia väljaannete tasulistele lugudele ajalehtedes Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht ja LP ning ajakirjades Pere ja Kodu, Anne & Stiil, Kroonika, Eesti Naine, Oma Maitse, Tervis Pluss ja Maakodu. Sünnipäevahind kehtib kuni 31.01.2019, kuni 30.06.2019 kehtib erihind 5 eurot, seejärel tavahind 9,99 eurot kuus. Vaata kogupaketi sünnipäevapakkumist lähemalt!

Lisaks sellele pakume sünnipäeva nädalavahetusel ka soodsamat paberlehe tellimisvõimalust, millega saad tutvuda siin.

„Eesti Päevaleht ei kestaks aastast aastasse, kui ei oleks meie lugejaid, kelle jaoks me seda lehte eelkõige teeme. On rõõmustav, et viimastel aastatel on õnnestunud meil oma lugejatele lähemale jõuda ning kaasata lugejaid ka rohkem meie lugude tegemisse. Arengud sotsiaalmeedias, hästi toimiv vihjelist ja Eesti Päevalehe tugev digileht on võimaldanud igal lugejal panustada meie ajakirjanduslikku töösse. Seetõttu on meil hea meel teha omalt poolt kingitus just lugejatele ning pakkuda ligipääsu meie loodud artiklitele sümboolse tasu eest,“ sõnas Eesti Päevalehe uudistejuht Mihkel Tamm.