„Edukas Eesti ettevõte” on tugeva ettevõtte tunnustus

Juba 12 aastat on Creditinfo tunnustanud Eesti tublisid äriühinguid „Eduka Eesti ettevõtte” tunnistusega. Tänavu on Eestis suurepärane krediidireiting (AAA) vaid 0,6% ettevõtetel, väga hea krediidireiting (AA) 6,8% ettevõtetel ning hea krediidireiting (A) 10,3% ettevõtetel.

Iga ettevõtte parimaks edukuse tõestuseks on kõrge krediidireiting, mis räägib äriühingu heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Kõrge krediidireiting on kriteerium, mis on aktsepteeritud krediteerimise alus nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Creditinfo Eesti peaanalüütiku Anne-Ly Otsa sõnul võetakse Creditinfo reitingu arvutatamiseks arvesse ligi 400 erinevat finants- ja majandusnäitajat. “Reitingu arvutamiseks töötleme ja analüüsime väga suure hulga erinevaid ettevõtte finantssituatsiooni ja maksekäitumist iseloomustavaid näitajaid ning võrdleme neid möödunud aastate andmetega. Sellise põhjaliku analüüsiga saame 99% tõenäosusega prognoosida ettevõtte käitumist järgmise 12 kuu vältel,“ kinnitab Ots. „Näiteks AAA- või AA-reitingut omavatest ettevõtetest võib ainult üks kümnest tuhandest ettevõttest sattuda järgneva aasta jooksul makseraskustesse või pankrotti,“ lisab Ots.

Peaanalüütiku sõnul on tunnistus „Edukas Eesti ettevõte 2018” tugeva ettevõtte tunnus, kuid lisaks sellele on see ka garantii ettevõtte töötajatele, tõestades, et ettevõte suudab palgad õigel ajal välja maksta ning on hea ja ihaldatud tööandja.

Tänavu, 2018. aastal tähistab AS Creditinfo Eesti oma 25. sünnipäeva ning selle piduliku sündmuse puhul on ettevõtete jaoks välja töötatud veelgi eksklusiivsem edukuse märk – „Edukas Eesti ettevõte 2014–2018“. See on eksklusiivne tunnustus nendele ettevõtetele, kes on viie majandusaasta jooksul järjepidevalt saavutanud kõrge A-klassi krediidireitingu. Hea hinne näitab kvaliteeti – vaid 3,4% Eesti ettevõtetest omab stabiilselt kõrget reitingut.

Anne-Ly Ots selgitab, et pikaajaliselt väga edukalt ja stabiilselt juhitud ettevõte on kindel äripartner. “Sisuliselt annab tunnistus „Edukas Eesti ettevõte 2014–2018“ 99.9% garantii, et järgneval kahel-kolmel aastal ettevõttel maksetega probleeme ei teki. Creditinfo on alates 2000. aastast läbi viinud iga-aastast pankrotiuuringut, mille andmetel ei ole viimase 18 aasta jooksul pankrotistunud ettevõtete hulgas olnud ühtegi ettevõtet, kellel oleks olnud pikaajaliselt A-klassi reitingut,” lisab ta.

„Eduka Eesti ettevõtte“ tunnistus on au ja kiitus ettevõttele ning tunnustus töötajatele. See on garantii ärimaastikul, mis on oluline ärisuhete hoidmiseks, loomiseks ning veelgi suurema edu saavutamiseks. „Tiitlile annab praktilise väärtuse just Creditinfo Reiting, mis on väga konkreetne töövahend riigihangetel ja krediidi taotlemisel nii Eestis kui ka välismaal, kuid miks ka mitte tipptegijate palkamisel,“ täpsustab peaanalüütik.

Paljud ettevõtted kasutavad tunnistust „Edukas Eesti ettevõte“ eelkõige välispartneritega koostöölepingute sõlmimisel või hangetel osalemisel. Eriti populaarne on tunnistuse kasutamine ehitus- ja tootmissektoris ning ettevõtete seas, kes tegutsevad lisaks kodumaisele turule Skandinaavias või mujal maailmas.

„Edukas Eesti ettevõte“ tunnistuse juurde kuulub traditsiooniline „Eduka Eesti ettevõtte“ logomärk, mida tunnistust omavad ettevõtted kasutavad aktiivselt ettevõtte kodulehel, dokumentides, sotisaalmeedias, töökuulutustes, e-kirjades ning muudes kanalites, mida turunduseks kasutatakse. Ettevõtte positiivne kuvand annab koostööpartneritele, hankijatele ja klientidele teada, et ettevõttel on kõrge krediidivõimekus ja veatu maksekäitumine.

Kui soovite kontrollida, kas teie äripartner või potentsiaalne tööandja omab „Eduka Eesti ettevõtte“ tunnistust, siis seda saab mugavalt vaadata Eesti suurimast äriinfo andmebaasist: E-Krediidiinfo.ee. Kui ettevõtte nime kõrval vastav märgis kuvatakse, siis võite kindel olla, et ettevõte on tunnustatud „Edukas Eesti ettevõte“.

Vaata videost, mida ettevõtted saadud tunnustusest räägivad

Plekikeskus OÜ: "Edukas Eesti ettevõte" tunnistus näitab, et oleme usaldusväärne partner.

Tallinn Airport GH: „Edukus on edasiviiv jõud, mis loob ka töötajates kindlustunnet.“

Puhastaja Kaubamaja: Kõrge krediidireiting on oluline tegur läbirääkimistel.

Glanz & Glamuur: Töötajatele meeldib teadmine, et nad on osa edukast ettevõttest.