Anna oma panus laste jõulusoovide täitumiseks!

SEB on oma jõulusoovide puule kokku kogunud Eestimaa turva- ja asenduskodudes elavate laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid.

Jõuluõhtul kingituste saamine on paljude laste jaoks aasta kõrghetk. Kuid aastas on 12 kuud ja unistused ei lõppe jõuludega. Kõik lapsed tahavad igapäevaelust rõõmu tunda ja hobidega tegeleda aasta läbi.

Andke laste toetamiseks oma panus 3-eurose igakuise püsiannetusena. Teie järjepidev tugi on oluline, et aidata ellu viia asendus- ja turvakodudes elavate laste unistusi nii, nagu me toetame oma laste unistusi aasta ringi.

Ole osake jõuluimest – aita vanemliku hoolitsuseta laste unistustel täituda! Vali SIIT laps kellele teha ilus jõulukink!

Sellele jõulusoovide puule oleme kokku kogunud Eestimaa turva- ja asenduskodudes elavate laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, kutsume häid inimesi üles annetama vanemliku hoolitsuseta laste heaks.

Vali jõulupuu ehete seast kõige südamelähedasem maakond ning tee annetus vastavalt oma võimalustele. Suuremate unistuste täitmiseks kogu kokku sõbrad, kes soovivad samuti aidata. Nii võivad ka kopsakamad kingisoovid teoks saada!

Heade inimeste tehtud annetuste eest soetab SEB Heategevusfond soovitud kingitused, mis saadetakse laste turva- ja asenduskodudesse.