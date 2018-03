5 kasulikku treeningvahendit eakale

Kodustes tingimustes enda treenimine ja vormishoidmine on väga kerge ning selleks ei pea kulutama suuri summasid kallitele treeningvahenditele. Alustamiseks sobivad väga hästi ka soodsamad ja lihtsamad vahendid.

1. TASAKAALUPADI

Tasakaalupadi on hea abivahend, mis parandab kehaasendit, tasakaalu ja koordinatsiooni. Vanemaealistel aitab tasakaalupadi edukalt oma süvalihaseid treenida, ennetab ja vähendab seljavalusid. Harjutuste sooritamine tasakaalupatja kasutades parandab kehatunnetust ja vähendab kukkumise riske.

Kuna tasakaalupadjal on üks pool kaetud väikeste nagadega, saab seda kasutada ka jalataldade massaažiks. See parandab jalgades vereringet, lihased lõõgastuvad ning lihaspinge väheneb.

2. VÕIMLEMISPALL

Võimlemispall on täispuhutav pall kehaliste harjutuste sooritamiseks. Sellega harjutuste tegemine aitab tugevdada kehalihaseid, parandab kehahoidu ning ühtlasi aitab see ennetada seljavalusid. Võimlemispalli tuleks kasutada siseruumides tasasel pinnal. Veenduge, et ümberringi on piisavalt vaba ruumi.

On väga oluline, et võimlemispall oleks just teile õige suurusega. Kõige sobivam võimlemispall on selline, millel istudes on puusad samal kõrgusel või veidi kõrgemal kui põlved. Võimlemispallil on võimalik teha hulgaliselt erinevaid harjutusi, millega saavad hakkama nii noored kui ka vanemaealised.

3. KUMMIST VÕIMLEMISLINT

Kummist võimlemislint on elastne ja veniv ning väga efektiivne võimlemisvahend kodus kasutamiseks. Võimlemislint aitab tugevdada peaaegu kõiki lihasrühmi, venitada lihaseid ja parandab ka painduvust. Soovitatav on kasutada vähemalt 2 m pikkust kummilinti. Võimlemislintide tugevusi eristatakse värvidega.

4. MASSAAŽIPALL/MASSAAŽIRULL

Massaažipallid ja erinevad massaažirullid on väga head treeningvahendid massaažiks, käte tugevdamiseks ja jõu arendamiseks. Nagadega palli on hea käes pigistada või jalataldade all rullida. See tegevus lõdvestab lihaseid ja aitab pingeid maandada. Massaažipall aitab parandada kätes ja jalgades liikuvust ning ühtlasi ergutab vereringet.

5. MASSAAŽIMATT JALGADELE

Uuringutulemused kinnitavad, et jalamassaažimatil kõndimine alandab vererõhku ja parandab üldist kehalist liikuvust ning tasakaalu. Jalataldade massaaž stimuleerib jalatalla närve ning selle kaudu kiireneb keha ainevahetus ja vereringe, see omakorda aitab saada võitu väsimusest, leevendab närvivalu ja lihasväsimust, stimuleerib soolte tööd ja tugevdab immuunsüsteemi.

Massaažimatt ei põhjusta kõrvalmõjusid ning mõjub hästi nii noorte kui ka vanemate inimeste enesetundele. Massaažimatti võib kasutada kõikjal, nii siseruumides kui ka välistingimustes tasasel pinnal. Massaažimati kasutamine parandab jalgade verevarustust ja seetõttu avaldab positiivset mõju nii kehale kui ka vaimule.

TUTVU TREENINGVAHENDITEGA ITAKi E-POES

VAATA TOOTEID