5 huvitavat fakti eesolevate ülemaailmsete pühade kohta

Varsti on jälle käes aasta perekeskseim püha, mida tähistavad miljardid inimesed üle maailma. See on romantiliste laulude, piparkookide, šokolaadikalendrite ja villaste käpikute aeg, mil hoolimine ja üksteise aitamine omandavad sügavama tähenduse. See on kingituste ja maagia aeg, mil räägitakse päkapikkudest, lendavast saanist ja imelisest jõulumehest. Uurisime lähemalt, mis teeb jõuludest ühe märkimisväärseima püha inimkonna ajaloos.

1. Jõule tähistatakse rohkem kui 160 riigis üle maailma Jõule ei tähistata enamjaolt Aafrika mandri ning Lähis-Ida riikides. Küll aga võib leida, et jõule tähistatakse ka eksootilisemates paikades nagu Jamaika, Madagaskar või Brasiilia. 2. Eesti jõulud on välja kujunenud kolme traditsiooni segust Eesti tänapäevases jõulukombestikus on liitunud kolm traditsiooni: Põhjala talvine pööripäev, kristlik Jeesuse Kristuse sünnipäev ning Lääne tarbimisühiskonna kommertsjõulud. Igal neist on oma kombestik ja sümbolid ning inimeste silmis on nende osatähtsus erinev: kes peab olulisemaks kinke ja kuuse ehtimist, kes muistset talvepüha ja kes kirikus käimist. 3. Jõuluvana elab Lapimaal Soomes on levinud uskumus, et Jõuluvana elab Soome põhjaosas Lapimaal. Lapimaa jõuluvanale kirjutatakse igal aastal kirju kogu maailmast. Soomlastel on kombeks jõulude ajal ka saunas käia, kuid vaevalt, et jõuluvana ise seda pühade ajal teha jõuab. 4. Kõikide kingituste kohaletoimetamiseks on tarvis läbida 510 000 000 km Internetist leidub jõuluvana teekonna kohta teoreetilisi arvutusi, millest selgub, et 24 tunniga 510 000 000 km läbimiseks peaks jõulutaat liikuma kiirusel 21 250 000 km/h. Saani koormab 840 000 tonni mänguasju ning seda peaks vedama 5 600 000 põhjapõtra.