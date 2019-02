See kaart andis edasi hiljutised ERR-i küsitluse andmed, kus Reformierakonna toetajad asuvad Võrtsjärvest lääne pool ja Keskerakonna toetajad ida pool. Michal kirjutas poeetiliselt, et „valida on läänelik vaade või hoida idanaabi poole, kus pole demokraatiat". Postitus lõppes üleskutsega valida kindlasti Reformierakond, sest muidu on veel neli aastat keskparteid.