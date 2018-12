Varivalitsuse peaminister Kristina Kallas: riigieelarve nõretab populismist ja poliitpistisest

Täna läheb ilmselt riigikogust läbi praeguse valitsuse viimane riigieelarve, mille mõned head asjad nullib minu jaoks ära kaks punkti: 33 miljoni euro jagamine poliitilise pistisena ja teaduse rahastuse kukkumine 0,56%-ni SKP-st.

Eesti 200 on mitmeid kordi protesteerinud katuserahade jagamise vastu ning palunud isegi prokuratuurilt õiguslikku hinnangut sellisele praktikale. Tõsiselt häiritud ei ole sellest ainult meie. Vabaühenduste Liit algatas petitsiooni, kus kõigil eestlastel on võimalik anda allkiri selle poolt, et katuserahade jagamine lõppeks praegusel läbipaistmatul kujul. Sellele kirjutas alla ka kogu Eesti 200 juhatus ja paljud meie erakonna liikmed.

Me ei taha öelda, et koolid ja lasteaiad või ka vabaühendused ei vaja lisarahastust, kuid seda ei saa teha läbipaistmatult ja suhtevõrgustike, veel hullem, parteilise kuuluvuse alusel. Vabaühenduste liit pakub välja, et seda lisaraha peaks saama ise taotleda. Meie oleme öelnud, et selle võiks anda maakondlikele omavalitsusliitudele, kes saaksid ise teha lisainvesteeringuid vastavalt oma regiooni vajadustele.

Selge on see, et katuseraha jagamise süsteem vajab muutust. Tänased erakonnad, isegi Vabaerakond, on lasknud ennast lihtsalt ära osta. Selleks et selliseid põhimõttelisi muutusi teha, on vaja kogu Eesti poliitilist süsteemi värskendada.