VARIVALITSUSE DEBATT | Simson vs Niinepuu: Tasuta transport ka lendavatele ärimeestele

„Kas mina kui ettevõtja ja teised ettevõtjad võiksime reisida tasuta näiteks Amsterdami ja Londoni vahet?” küsib Eesti 200 varivalitsuses transpordiküsimuste eest vastutav Meelis Niinepuu. „Me ju aitame ajada Eesti asja ning suurendada rahvuslikku koguprodukti. Me ju teame, et lennureisija toob SKP-sse sisse rohkem kui ükskõik milline muu reisija. Kust lähevad tasuta transpordi piirid?”

Kadri Simson Keskerakonnast ei võta vastu teadlikult absurdini viidud torget. „Kogu Eesti on läbi riigieelarve sellesse panustanud, et sa saaksid lennata ja meil see rahvuslik lennukompanii oleks,” pareerib ta.

Äsja on aga tulnud välja sõnum, et Nordica tõmbab oma ulatust koomale. Kas peaks sellest kujunema veel üks dotatsioonisööja? Simson tunnistab, et ega Euroopa Liidu lennuabi reeglid väga palju teha võimaldagi. „Me oleme aga kõik võimalused, mis meil seaduslikult olemas on, kokku leppinud. Saame näiteks katta lennujaamas reisijate turvateenust, et vabanenud raha arvelt saaks teha pakkumisi uutele lennujaamast väljuvatele liinidele. Need võivad olla Nordica või mõne teise kompanii liinid.”

Pärisminister ja tema vari leiavad kiirelt üksmeele, et pärast järgmisi valimisi tuleb kütuseaktsiis jälle lukku panna, nii et 75% laekumisest läheks teede korrahoiule.

„Kostab üha enam trotsi, et ma lähen oma autoga ja tangin seda Lätis,” kirjeldab Simson. „Aga kui sa tead, et kui sa tangid Lätis, siis sellest ei tule 75% sinu teeaukude parandamisse, on kodaniku südametunnistusel tankimisretke keerulisem ette võtta.”

Simson ei nõustu kuidagi väitega, et sama loogika alusel saab edaspidi ka kütuseaktsiisi langetamise jutud ära jätta. Niisamuti nagu ta ei pea probleemiks Niinepuu väidet, et fikseeritud eraldised takistavad temal kui ministril ellu viimast muid lubadusi – näiteks anda sadu eurosid pensionäridele.