VARIVALITSUS | Urmas Reinsalu saab punase kaardi ja peaks valitsusest lahkuma

// Kliki interaktiivsel graafikul (vt üleval)! //

Varivalitsus taunib valitsuse tänavust plaani jagada riigieelarve kaudu laiali rekordilises koguses katuseraha. Kuna kõige agaram jagaja on Isamaa, sai oktoobrikuu punase kaardi Reinsalu.

See tähendab, et Reinsalu on varivalitsuse hinnangul pärisvalitsuse kuu suurim läbikukkuja ning võiks tagasi astuda.

„Valitsus tahab eraldada riigieelarvest katuserahade sildi all 25,7 miljonit eurot oma erakonna või oma erakonnaga seotud juriidiliste isikute huvides,“ kommenteeris Varivalitsus katuserahade probleemi oma ühispöördumises.

„See on sama suur summa kui 3800 inimese aastane keskmine palk. Järelikult tegi Eestis ca 3800 inimest aasta aega tööd selleks, et valitsus saaks maksta katuseraha. Seda ei saa arusaadavalt heaks kiita.“

Valitsuse valusaim möödalöök

Teiseks valis varivalitsus kuu möödalöögi, jätkates jalgpallist tuntuks saanud terminitega. See ei ole nii ränk mängureeglite rikkumine, et väärib punast kaarti, küll aga näitab, et minister ja tema ametnikud ei suuda ühiskondlikult olulist probleemi parimal võimalikul moel lahendada. Sihitakse küll väravat, aga lüüakse mööda.

Oktoobrikuu möödalöögi tegi sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (Isamaa), kelle käsul luuakse sotsiaalministeeriumisse uus paberimäärijate üksus.

Sotsiaalministeerium teatas, et palkab ametnikud, kes hakkavad nõustama kohalikke omavalitsusi sotsiaalteenuste jagamisel.