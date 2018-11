VARIVALITSUS | Ülo Pikkov: laulupeol peaks saama osaleda ka distantsilt

Tegemist ei oleks siiski päris tühjalt kohalt alustamisega, nii on kultuuriministeeriumis vastu võetud kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava, Eesti mäluasutused (muuseumid, arhiivid, raamatukogud) on asunud oma kogusid digiteerima, ülikoolid on koolitamas spetsialiste, aga see on ikkagi vaid muutustele järele sörkimine. Vaja oleks palju suuremat ambitsiooni! Kas Eesti filmid peavad ootama, et Netflix mõne neist ükskord enda tiiva alla võtab või võiks meil olla oma Estflix, mis jagaks ja väärtustaks Eesti audiovisuaalpärandit? Kuidas siduda juba digiteeritud kultuuripärand paremini kohalike kasutajate ja rahvusvaheliste võrgustikega? Kuidas ühendada globaalseid eestlasi ja tagada neile parim side Eesti kultuuriga? Kaasaja noored veedavad juba täna valdava osa oma ärkvelolekuajast digitaalses meediaruumis, kuidas neile paremini pakkuda Eesti kultuuri? Kuidas üha enam hoogustuv tehisintellekti arendamine panna edukalt tööle ka Eesti kultuuri ja selle säilimise heaks?

Digikultuuri arenduskeskus peab kujunema kompetentsikeskuseks, mis aitab kohalikul kultuuritööstusel kaasas käia tehnoloogiste arengute ja muutustega, rahastama uuringuid ja arendusi. Leidma parimad võimalused kultuuri rahvusvahelistumiseks, kultuuripärandi jäädvustamiseks, hariduse mitmekesistamiseks ja lõimumiseks. Digikultuuri arendamine stimuleerib ja toetab innovatsiooni, targa majanduse ja eelkõige just loomemajanduse arengut. Eri majandusharude kaasamine digikultuuri loomisesse loob sünergia, mis annab autoritele uued ja laiemad võimalused loominguga tegelemiseks, mitmekesistab kultuurikogemust.

Eesti kultuurile on eluliselt oluline mõista ja adekvaatselt reageerida väljakutsetele, mida tänapäeva globaliseeruv maailm pakub. Ka laulupidu peab juurde saama virtuaalse väljundi, et ka distantsilt oleks võimalik seda kogeda ja sellel osaleda. Kultuuri digitaliseerumine ei ole järgmine "suur asi", vaid see on paratamatus mis juba praegu toimub ja küsimus on ainult selles kas me lohiseme muutustele järele või asume ise trende looma. Eesti kultuurile on see ellujäämise küsimus.