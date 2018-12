VARIVALITSUS | Ülo Pikkov: kinkigem lähenevatel jõuludel ainult Eesti tooteid

Rahvusvahelises diplomaatias on kombeks, et kui mõnes riigis on olemas autotööstus, siis kogu selle riigi diplomaatiline korpus kasutab oma sõitudeks just selle firma sõidukeid. Nii sõidavad rootsi saadikud Volvoga ja nende prantsusmaa ametivennad kasutavad Renaulti või Peugeot, ainult Vene Federatsiooni diplomaadid kipuvad Mercedes-Benzi eelistama oma maa autotööstusele. Sama tava puudutab ka riigipäid, Ameerika Ühendriikide president sõidab autoga Cadillac (GM) ja Tšehhi president Škodaga ning ikka selleks, et lisaks liikumisele ühest punktist teise teha ka kampaaniat oma maa tööstusele ja disainile.

Eestis ei ole autotööstust, aga väga ei tule ka meelde, et meie diplomaadid või eurosaadikud oleks kuidagi rõhutatult Eesti disaini kasutades oma maad reklaaminud. Aga kas ei oleks vahva kui Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip vuraks Brüsselis ringi Eesti elektrirattal Stigo, kannaks Reet Ausi disainitud taaskasutusriideid ja ninal oleks tal puidust Karl-i prillid. See oleks ju päris äge ja see oleks ka nutikas mainekampaania, aga kahjuks reaalsuses oleme oma suhtumiselt täna pigem nagu Mercedes-Benzi eelistav naabrimees, kes oma enda toodangut kipub häbenema.

Olen välismaal käies kohtunud paljude Eesti kultuurisõpradega, nad teinekord isegi ei teadvusta seda, aga vestlustest ilmneb tihti, et kas Arvo Pärdi muusika, mõni Andrus Kiviräha tõlge või Sofi Oksaneni teose prototüüp on tekitanud huvi meie maa ja kultuuri vastu, aga kahjuks on see huvi jäänud passiivseks. Kuskil sisemas on küll huvi Eesti kultuuri vastu, kuid midagi rohkemat selle kogemiseks ette ei võeta - ühesõnaga klassikaline uinunud Eesti kultuurisõber! Kuidas saaksime äratada sellised uinunud kultuurisõbrad, kuidas ühendada nad mentaalsesse Eesti võrgustikku?

Ja mitte ainult välismaal, näen ka Eestis igapäevaselt enda ümber rohkesti uinunud kultuurisõpru, ehk teisisõnu inimesi, kes on mingil põhjusel kultuurist irdunud ning muutunud kultuuritarbimise suhtes passiivseks. Ma arvan, et me kõik teame oma tutvusringkonnas inimesi, kes kunagi olid aktiivsed teatris ja kinos käijad, nüüd aga pole aastaid seda teinud. Me kõik teame kunagisi aktiivseid lugejaid, kes pole aastaid ühtegi raamatut ostnud, ja inimesi, kes käisid viimati noorena mõnel kontserdil.

Reeglina on kultuurist eemaldumise põhjused majanduslikud, kultuuritarbimine on liiga kallis. Võib muidugi irooniliselt väita, et äkki on need inimesed lihtsalt kaotanud huvi kultuuri vastu, kuid isegi kui see oleks tõsi, siis kas seda saaks muuta? Kas neid inimesi oleks võimalik kuidagi tagasi tuua aktiivse kultuuritarbimise juurde? Ja ma pean siin silmas eelkõige Eesti kvaliteetkultuuri, mitte telerist Mehhiko seebiseriaalide vaatamist.

Loe veel

Hoiakute muutmiseks ei ole ühtegi paremat rohtu kui proovida konkreetselt ise midagi ära teha: võtta see kultuurist irdunud sõber kinno kaasa, minna koos kontserdile või unustada mõni hea raamat sellise sõbra lauale. Isiklikul sekkumisel on väga suur jõud!

Ja selleks, et rohkem innustada meie autoreid, elavdada kohalikku loomemajandust ning anda tervele Eestile hoogu juurde, võiks me teha kokkuleppe, et lähenevatel jõuludel kingime me ainult Eesti tooteid, ainult Eesti disaini, ainult Eesti autorite loomingut.