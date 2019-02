VARIVALITSUS | Tiia Sihver: olen ise kõrvalt näinud nelja lähedase viimaseid elupäevi. Milleks see valu ja vaev?

Aasta esimestel päevadel juhtusin vaatama ERRi saadet "Aasta säravaimad tähed". Teine intervjueeritav saates oli meile kõigile tuttav näitleja Leida Rammo, kes on tänaseks 94-aastane. Proua Rammo, kes on pakkunud terve oma särava elu kõigile meelelahtust näitlejana teatris, teleris ja kinolinal, ütleb muuhulgas väga mõtlema paneva sõnumi - vanainimene piinleb ja ootab surma, sest ei ole seadust, mis lubaks surra. Pealegi vanainimese käest ei küsi keegi. Rammo sõnul soovivad seda ka tema eakaaslased ning ta on veendunud, et neil on õigus surra väärikalt ja ise otsustades.

Mind jäi see sõnum kummitama ja otsisin teistega aruteledes sellele põhjust, et miks nii palju ühiskonnale pakkunud inimene selliselt elu ja surma üle arutleb. Kas pole ehk põhjus hoopis selles, et ta ei tunne ennast enam vajalikuna ühiskonnale. Ei ole põhjust uueks päevaks, sest keegi isegi ei küsi tema arvamust. Tulebki tõdeda, et me ei hooli inimestest, kes on oma elutöö lõpetanud ja eeldame, et ta teenitud pensioni maksmisega olemegi kohustuse tema ees täitnud.

Viimane „Pealtnägija" tõigi eutanaasia teema jõuliselt päevakorda. Saade kajastas pöördumatut lihashaigust põdeva 47-aastase nelja lapse ema otsust, kes sai loa sõita Šveitsi abistatud enesetappu sooritama. Esimese põhjusena toob naine välja selle, et Eestis ei ole inimväärikat elu kõigile inimestele.

Inimväärikus puudub