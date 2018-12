VARIVALITSUS | Tiia Sihver: kas oleme jõudnud aega, kus valjuhäälne vähemus elab ennast välja isegi puudega inimeste peal?

Puudega inimeste sotsiaaltoetuste suuruse aluseks on puudega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kinnitatakse igaks aastaks riigieelarvega. 2018. aastal on see puudega inimeste sotsiaaltoetuste määr 25,57 eurot, mis on püsinud muutumatuna aastast 2000. See on vanuse grupiti (lapsed, tööealised ja vanaduspensioniealised) erinev ja lähemalt saab sellega tutvuda Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Rõhutada tuleb, et mitte ükski valitsus aastast 2000 ei ole pidanud vajalikuks tõsta sotsiaaltoetuse määra. Viimane suurim remont oli selle riikliku toetusega aastal 2008. Tänaseks on sellest möödas 10 aastat. Samas on ka küsitav, kas suurema toetuse maksmine oleks vaesust leevendav meede või aitab katta puudega seotud lisakulusid ning toetab inimese iseseisvat toimetulekut, mis on toetuse eesmärgiks seatud.

Reaalsus on see, et puudega inimesed ja nende pereliikmed on oma probleemidega üksi. Omavalitsused ei ole suutnud seadustega antud ülesandeid juba vähemalt 25 aastat. Varasem kokkupuude mul selles vallas puudub, aga julgen väita, et see on nii alates taasiseseisvumisest.

Suurim vastutus oma inimeste heaolu ees peab olema riigil, kuna tänased meetmed pole tulemusi andnud, tuleb võtta riigil rohkem vastutust oma inimestele igapäevaeluga võimalikult iseseisvalt toimetuleku ees. Tänane puude määramise ja toetuste maksmise süsteem aitab kõiki vähe ja tegelikke abivajajaid veel vähem. Seega peab riik oma tuge rohkem pakkuma ja inimestele lähenema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Kohalikud omavalitsused tahavad rakendada oma enesemääratlusõigust ja ei soovi, et riik neile ette kirjutab, millega ja kuidas nad puudega inimest abistavad.

Ilma hirmutamata tasub mõelda alternatiivile, et riigiametnikud tuua inimese kodukohale lähemale ja vaataksid inimesele silma, näeksid tegelikku olukorda ja tegelikku abivajaduse ulatust ning teeksid selle põhjal otsuse toetuste maksmiseks koos toetavate teenuste pakkumisega. Soovitan töötavatest lahendustest koos minuga unistada ning kaasa mõelda, et meil kõigil oleks tulevikus parem.