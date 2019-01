VARIVALITSUS | Suur aastahinnang: kes ministritest on targem kui ülejäänud meeskond kokku? Kelle ideedest me aga midagi kuulnudki pole?

Nagu ütlesime, on Jüri Ratas aasta üllataja. Võib-olla on asi ka selles, et opositsioon Riigikogus on olnud vägagi hambutu ning Ratas on opositsiooni ründekatsetele kenasti vastu pidanud ja suutnud oma meeskonda kenasti koos hoida. Eriti oskuslikult täitis peaminister oma rolli viimases valitsuskriisis. Ka välissuhtluses on Ratas selle aasta jooksul kõvasti edasi arenenud.

Kultuuriminister Indrek Saar, hinne 3 (rahuldav)

Kultuuriminister Indrek Saar on poliitik, kellest on kuulda olnud valdavalt oma parteisiseste intriigidega seoses. Põhimõttelisi reforme vastutusvaldkonnas algatatud ei ole. Aga Saar väärib tunnustust selle eest, et ta on suutnud selle aasta läbida suuremate isiklike prohmakateta, mis on ka Ratase kabineti puhul pigem erandlik. Tõrvatilgaks meepotti sai siiski Eesti Kontserdile juhi valimise äpardumine. Pikas plaanis väärib positiivset patsutust õlale tema võitlus kultuuritöötajate palgatõusu eest. Tema aastad võiks siiski kokku võtta kui „mees, kes tahtis parteid mitu korda üle võtta".

Riigihalduse minister Janek Mäggi, hinne 1 (nõrk)

Härra Mäggile tuleb au anda, et osava suhtekorraldajana ei olnud tal mitte mingit probleemi tõmmata üleöö selga roheline dress ja tormata entusiastlikult väljakule. Tegemist on ministriga, kelle ideedest riigihalduse ja regionaalarengu valdkonnas me õieti kuulnud ei ole, aga tubli PR-mehena oskab ta kenasti sõna seada ning jõuab mureta postitada endast sotsiaalmeediasse viis pilti päevas. Ainus kord, kui ministril oli võimalus olla Eesti pikaajalise arengu eest väljas, oli valitsuskoalitsioonisisene debatt tselluloositehase detailplaneeringu tuleviku küsimuses. Paraku kaalus ministri jaoks ettevaatlik populism üles Eesti majanduse tuleviku huvid.

Kaitseminister Jüri Luik, hinne 4 (hea)

Minister Luik on kindlasti oma ala professionaal ja ka kogenud poliitik. Samas on vältis minister terve aasta läbi poliitilisi teemasid välja arvatud korra, kui ta esines üllatavalt rändepakti vastase seisukohavõtuga. Tegemist on klassikalise ekspertministriga, keda poliitilisel skaalal ongi väga keeruline mõõta.

Majandusminister Kadri Simson, hinne 3 (rahuldav)

Simsoni puhul võinuks eeldada, et tugeva poliitilise seljatagusega minister võtab transpordi valdkonnas rohkem ette, kui tasuta transpordi küsimused, mis arvatavasti mõne aasta pärast tagasi vaadates saab antud ministri poliitiliseks kirstunaelaks. Muus osas sõitis minister Simson tasa ja targu. On positiivseid samme nagu Tallinna Sadama börsile minek ja Soome avalik lubadus, et õige pea liitutakse Rail Balticaga. Ministri aastat varjutasid kindlasti isikliku elu probleemid seoses elukaaslase loomakasvatuse kohtuasjaga, aga meie ei arva, et ministri isiklik elu ja tööelu on midagi sellist, mida tuleks koos vaadata.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, hinne 3 (rahuldav)

Tegemist on ministriga, kelle puhul hakkab kaugelt silma, et inimene on sattunud vabariigi valitsusse vastu oma tahtmist ja ammugi ei ole tal plaanis midagi kiratsevas valdkonnas ette võtta. Omavalitsustes toimuv korralagedus sotsiaalteenuse pakkumisel ja ka riiklike teenuste sasipundar on sotsiaalkaitse valdkonnas süvenev probleem. Minister Iva, kellele PR nõunikud soovitasid veeta üks päev liitpuudega lapsega, kuid kes sellele vaatamata olukorra tõsidust kas ei taju, või ei oma tahet midagi ette võtta, peab mõistma, et tegemist ei ole valdkonnaga, kus on võimalik teha komejanti. Samuti pole Kaia Iva olnud veenev "Tagasi minevikku" pensionireformi selgitaja.

Haridusminister Mailis Reps, hinne 2 (mitterahuldav)

Mailis Reps on kogenud poliitik, aga see on ka kõik. Valitsuse liikmetest on minister Reps olnud viimase aasta ehk suurim pettumus. Hariduse valdkonnas on üles kerkinud terve rida probleeme alates külakoolide sulgemisest, venekeelsete noorte madalamatest õpitulemustest kuni teaduse puuduliku rahastamiseni. Ministri sisulisest tegevusest sellel aastal meenub aga vaid mõte saata lapsed kohustuslikus korras lasteaeda ja tühistada põhikooli lõpueksamid. Mõlemal korral jäi vastuseta küsimus, millist probleemi Eesti ühiskonnas lahendatakse. Minister käis lisaks välja ideid nagu lasteaedade muutmine eestikeelseks ja idee poiste hilisema koolimineku osas, aga ideedeks nad jäidki ja mõjusid pigem kui valimisloosungid. Aasta lõpus paistis silma ministri suutmatus adekvaatselt reageerida avalikkuse rahulolematusele seoses ministeeriumi kantsleriga.

Ettevõtlusminister Rene Tammist, hinne 5 (väga hea)