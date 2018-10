VARIVALITSUS | Priit Alamäe: raharalli pimedad kurvid

Sama kujundit kasutas eilne Eesti Päevalehe juhtkiri. Just sellise mulje jättis oma Keskerakonna volikogule peetud kõnes peaminister Jüri Ratas, kes pakkus välja, et ilmtingimata on vaja säilitada kõigile 500-eurone maksuvaba tulu ja samuti tõsta pensione 2020. aastaks 100 euro võrra. Talle sekundeeris ühe suure paremerakonna tipp-poliitik, kes pakkus Eesti pensionäridele 13. vanaduspensioni.

Alles äsja selgus, et valitsuskoalitsioon on otsustanud kavandada seekordsesse eelarvesse 26 miljonit poliitilist katuseraha. Maksumaksja vaatevinklist on tegu uskumatult nahaalse sammuga. Katuseraha on ka varem jagatud, aga sellist rahasadu ei ole Eesti riik näinud Mart Siimanni valitsuse ajast saadik, kui samuti üritati sihtrühmi suunatud rahalubadustega ära osta. Millega see lõppes, teame väga hästi. Koonderakond kadus.