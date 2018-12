VARIVALITSUS | Priit Alamäe idee: kehtestame Eestis sotsiaalmaksupõranda, mis oleks kolm keskmist palka

Tänane seadusandlus ütleb, et aktiivne dividenditulu tuleks maksustada ka tööjõumaksudega ja selline juhis on antud ka maksuametnikele. Täna on see hall ala, kus kogu tõlgendamise õigus ja kohustus on pandud maksuametile. Samas ei ole see lõpuni aus nende suhtes, kes on otsustanud loobuda töölepingu seadusega pakutud kaitsest ja otsustanud pigem tegutseda ettevõtjana.

Aeg on tuua sellesse olukorda selgus. Me oleme juba välja pakkunud sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel. Aktiivse ettevõtlustulu teenijatele oleks loogiline kehtestada ka sotsiaalmaksu põrand. Eesti 200 ettepanek on kehtestada sotsiaalmaksu põrand aktiivse ettevõtlustulu teenijatele samuti kuni kolmekordse keskmise palga tasemeni. See tähendab seda, et aktiivse ettevõtlustulu võiks maksustada sotsiaalmaksuga 16,5% (s.o. poole väiksema sotsiaalmaksuga) kuni kolmekordse keskmise palga tasemeni.

Me ei toeta aktiivselt teenitud dividenditulu täiemahulist maksustamist sotsiaalmaksuga, sest see ei võta arvesse ettevõtja poolt võetavat riski võrrelduna palgatööga. Oluline on siin eristada aktiivset ja passivset tulu. Passiivne tulu on ja peabki olema maksustatud ainult tulumaksuga. Aktiivse dividenditulu all mõistame me tulu, mis on saadud iseenda töö müügist läbi oma ettevõtte.