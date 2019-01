VARIVALITSUS | Priit Alamäe: ei tahaks enne valimisi ju puutudagi, aga... Kas teadsite, et sotsiaalmaks tõuseb vaikimisi peagi 40%-ni?

Kõige valusam on see, et poliitilises debatis on see muutunud tabuks, sest see on vastik ja ebameeldiv teema, millele meile tegelikult ühiskonnana ühtegi head lahendust ei ole. Ja Eesti ei ole siin üksi, täpselt sama mure vaevab kogu Euroopat. Vananev rahvastik ja tööealise elanikkonna kahanemine on faktid, mitte arvamused.

Statistika ja demograafilised prognoosid näitavad, et kui meil praegu on ühe pensionäri kohta 2,5 tööjõuturul osalevat inimest, siis aastaks 2040 on see suhe juba kukkunud alla 2. NB! mitte kõik tööealised inimesed ei ole tööjõuturul aktiivsed ja Eestis on tööjõuturul osalemise määr juba praegu üks Euroopa kõrgemaid.

Mida see Eesti maksusüsteemi tulevikule tegelikult tähendab? Tuleviku modelleerimiseks tuleb võtta teatavad eeldused. Arvutustes olen teadlikult tõmmanud laia pintsliga, sest olulised pole mitte komakohad, vaid suured trendid. Käsitlen faktina meie demograafilist prognoosi ja analüüsis on aluseks võetud mõned suuremad eeldused:

Ilmselt on kõik eeldused liiga optimistlikud. Ka praegusest valimiskampaaniast on näha, et pensionite kiirendatud tõusule on tugev surve. Me teame, et vananeva rahvastiku tingimuses tõusevad kiirendatult ka tervishoiukulud inimese kohta. Alates aastast 2009 on riiklik pensionikindlustus olnud puudujäägis, sest riigi pensionikulutused ületavad olulisel määral selleks kogutud maksutulusid ja see trend ei ole pöördunud.