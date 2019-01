VARIVALITSUS | Pirko Konsa: lahendus ummikute vastu – enne ühtegi uut hoonet ei ehita, kui ühistranspordiga liikumine paigas on

Tallinna ja Harjumaa kõige põletavamaks probleemiks täna on see, et ühistransport ei suuda ühendusaegades autole konkurentsi pakkuda ning kellel vähegi võimalik, soetab endale perre auto või pigem kaks. Lihtsalt, et aega kokku hoida.

Pikk plaan, kuhu teha tramm, kuhu saabuvad rongid või maakonna bussiliinid ei ole enam ammu linnapea ainu otsustada vaid vajab kokkuleppeid riigi ja Tallinna lähivaldadega. Vaja on ühist nägemust sellest, milline on terviklik ühistranspordi võrk. Hiljem bussi või rongipeatuse lisamine või ümber tõstmine on kordades kallim või lausa võimatu võrrelduna, kui see juba alguses õigesti plaanida.

Liiga palju organisatsioone

Täna kahjuks on organisatsioone, kes transpordi korralduse eest vastutavad, liiga palju. Riigis seisavad eraldi raudteetransport ja bussitransport. Tasuta bussitranspordist on saanud suisa esimese konkurent. Maakonna taseme ühistranspordi korraldamiseks on loodud kohalike omavalitsuste poolt Harju Ühistranspordi keskus, linna transporti korraldab Tallinna Transpordiamet koos AS TLT-ga. On selge, et nii keeruline korraldus teeb pikka plaani loomise äärmiselt keeruliseks ja see on ka kulukas. Linnad nagu Helsinki, Kopenhaagen jpt. on üle läinud ka linna ühistranspordi korraldamisel regiooni põhisele planeerimisele ja Eestil koos Tallinnaga tasuks neist eeskuju võtta.

Hea võrk tähendab, et juba täna luuakse ja planeeritakse mugavad ja kiired võimalused ümber istumiseks eri sõidu viiside ja liinide vahel. Just puudulikud ümberistumise võimalused on need, mis paljude jaoks ühistranspordi kasutuks muudavad.

Ummikumaks ei pruugi olla halb idee, kui inimestele on loodud mõistlikud alternatiivid kodu lähedal oleva lasteaia, kooli ja hästi ühendatud ühistranspordi näol. Vastasel juhul on tulemuseks midagi sarnast, mis on meil juhtunud täna alkoholi kaubandusega, kus ligi pool kaubandusest kolis Eestist ära. Maksu kehtestamine ise ei aita inimesi paremini liikuma.